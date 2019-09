Irski premijer Leo Varadkar kritizira Johnsonov plan Brexita

Boris Johnson je danas odradio svoj prvi službeni sastanak s irskim premijerom Leom Varadkarom u kojem je velik fokus bio na nadolazećem Brexitu. Boris Johnson je potvrdio da i dalje stoji iza plana da se Velika Britanija odvoji od Europske Unije do 31. listopada bez obzira na to da nije postignut nikakav dogovor s Bruselexom i da trenutno nema dozvolu da ostvari 'no deal' Brexit prenosi Politico.

Problem irske granice s Velikom Britanijom i dalje nije riješen i premijer Varadkar napominje kako 'no deal' Brexit nikako neće biti čist razlaz i da dok vlada u Dublinu ne dobije zakonski važeće, praktično i izvedivo rješenje za problem granice da će ga prihvatiti, no takvo rješenje još nisu dobili. Boris Johnson je na to odgovorio da imaju još puno drugih problema za riješiti i da će irska granica s vremenom biti razriješena.

Po Independentu Varadkar isto tako napominje da se pred Johnsonom nalazi "herkulovski zadatak" sklapanja free trade i drugih međunarodnih ugovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Europske Unije unutar sljedeće tri godine te je rekao da će imati podršku Republike Irske, ovisno o načinu na koji napuste Europsku Uniju.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL Posdješćamo Angela Merkel je ranije izjavila da će Brexit trajati "30 godina, a ne 30 dana" i sam Boris Johnson je rekao da bi no deal Brexit bio neuspjeh politike i državnosti. Irska vlada je spremna predložiti produljivanje roka Brexita, ali podržava Johnsonov plan