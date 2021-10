Traže izvor misterioznog zvuka: Dio stanovnika engleskog sela neprestano ga čuje, drugi uopće ne

Misteriozni zvuk, koji se prvi put pojavio tijekom prošlogodišnjeg lockdowna, proširio se selom Holmfield u zapadnom Yorkshireu. Stanovnici su svake noći ustajali jer bi ih buka probudila, a neki bi usred noći sjedali u automobile i tražili što se to čuje.

- U 2, 3 ili 4 sata. Vožnja, zaustavljanje, slušanje. Moj partner je išao sa mnom, ali on to nije mogao čuti. Mislila sam da ću poludjeti - kazala je 50-godišnja Yvonne Conner. Ona, ipak, nije bila jedina koja je čula nepoznati zvuk.

Brojni su se građani žalili na neprestano zujanje koje su opisali da je najsličnije zvuku perilice rublja. Kažu kako je zvuk odjekivao njihovim domovima, a mnogi su počeli patiti od migrena. Gotovo 500 osoba potpisalo je peticiju da se poduzmu potrebne akcije da se zvuk zaustavi, no 18 mjeseci nakon što se pojavio, još uvijek je misterij njegov izvor, navodi The Independent.

Postoje teorije da je kriv obližnji industrijski park, no istraga lokalnog vijeća nije donijela konkretne zaključke. Neki u mjestu ni ne čuju buku, a u zajednici polako dolazi do raskola.

- To dijeli ljudi. Oni koji to mogu čuti ne znaju što učiniti. Jedna je žena govorila o samoubojstvu, trebamo rješenje - kazala je konzervativka Nikki Kelly.

Deseci zajednica diljem svijeta prijavili su u posljednjih 30 godina slične slučajeve i neidentificirana lupanja. Najpoznatiji slučaj u Velikoj Britaniji, onaj iz Bristola, navodno je bio krivac i za krvarenja iz nosa kod brojnih ljudi. Okrivljena je tvornica udaljena oko 16 kilometara od Bristola, no šum je ostao i nakon što je ona ugašena.

Znanstveni konsenzus jest da su zvukovi rezultat općenito veće urbanizacije, no sužavanje konkretnih slučajeva na određene izvore pokazalo se jako teškim. Pokrenuta istraga o "šumu iz Holmfielda" dovela je do prostranog industrijskog imanja, no zvuk nije povezan niti sa jednim specifičnim izvorom.

- Vjerojatno su to brojni zvukovi, tamo je bogata industrija. Kao vijeće, identificirali smo nekoliko mjesta i oni su ublažili svoje sustave, no ljudi i dalje mogu nešto čuti. Dakle, možda je riječ o više problema - kazao je Scott Patient, član kabineta za klimatske promjene i otpornost.

- Bio sam s obiteljima u kojima jedna osoba tvrdi da čuje, a nitko drugi ne. To je neobično, ali ne možemo zbog toga zatvoriti poduzeća - dodao je.

Dr. Geoff Leventhall iz Surreya nekoliko je desetljeća proveo istražujući ovaj fenomen te ustvrdio kako je jedini način da se to riješi tako da se ljudi pokušaju "isključiti".

- Savjet koji godinama dajem ljudima jest da se opuste i pokušaju pustiti da zujanje prođe pored njih. Ti zvukovi postoje u svijetu, mora postojati neki suživot s njima - naveo je.

