Trasira li se Penavi put za čelnika Domovinskog pokreta?

Očekujem da i Ivan Penava postane član Domovinskog pokreta – prosinac je bio, uoči Božića lani, kad je Miroslav Škoro osnivao vukovarsku podružnicu svoje stranke pa ovako izrazio želju da njegovu članstvu pristupi i tamošnji gradonačelnik. Nadanje, ludom radovanje, rekao bi narod jer se to nije dogodilo, Penava se odlučio za vlastitu opciju, nazvao je po sebi, a hoće li je sada upravo tom Domovinskom pokretu pripojiti, to vjerojatno ne zna još ni on sam.