Tragično preminula Ana dva puta zvala hitnu iz kobnog Audija, otac u očaju: 'Želim znati tko je bio taj vozač'

Potraga za 20-godišnjom Anom Radović, studenticom iz Beograda koja je nestala prije tri dana na putu sa Zlatibora prema Beogradu, završila je tragično. Dva tijela pronađena su u automobilu koji je sletio s prometnice uz magistralni put Čačak-Požega. Kako je obitelj neslužbeno potvrdila za Blic, riječ je o Ani Radović i njezinu prijatelju Aleksandru M. (37), s kojim je putovala u Audiju SQ.

Automobil je uočila grupa građana koji su prolazili tim dijelom ceste, nakon čega su odmah obavijestili policiju, vatrogasce i hitnu službu. Vozilo je bilo prevrnuto i bočno zaglavljeno u udolini uz cestu, što je već pri prvom pogledu ukazivalo na silovito izlijetanje i nekontrolirani gubitak nadzora nad vozilom. Dodatnu težinu tragediji daje činjenica da su još 23. studenoga registrirani hitni pozivi upravo iz tog vozila. Prvo je zabilježen tzv. SOS poziv prema hitnoj pomoći, a potom i još jedan poziv s Anina telefona koji se može uputiti čak i kada je uređaj zaključan, kao i dodatni poziv hitnim službama. Upravo su ti signali davali nadu da su Ana i Aleksandar živi i da čekaju pomoć.

Unatoč pokušajima policije da locira poziv putem baznih stanica, vozilo nije bilo pronađeno na vrijeme. Ostalo je nejasno je li poziv aktiviran automatski putem senzora u vozilu. Prema dostupnim informacijama, stradali vozač Aleksandar M. imao je višestruke prekršaje u prometu. Bio je pravomoćno osuđivan zbog prevelike brzine, upravljanja vozilom unatoč izrečenoj zabrani te jednom zbog vožnje pod utjecajem psihoaktivnih supstanci. Zbog tih je prekršaja ranije ostajao bez vozačke dozvole na određeno vrijeme.

Obdukcija i toksikološka analiza pokazat će je li i u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola ili droga, a prometno vještačenje utvrdit će je li uzročni faktor bila brzina, nepažnja, vozačka pogreška ili eventualni tehnički kvar.

Posljednji razgovor Ana je imala sa svojim bratom oko 18:45, kada mu je rekla da se nalazi u blizini Čačka. Nakon toga njezin je telefon ostao aktivan još 13 do 14 sati, što je otvaralo mogućnost da je živa, ali je zbunilo potragu. Tijekom tih sati organizirana je opsežna akcija, pripadnici policija pretraživali su rijeku Moravu i jezero Međuvršje zbog dojave da je vozilo možda završilo u vodi. Tek današnji pronalazak pokazao je da je vozilo cijelo vrijeme bilo uz cestu, na mjestu koje je zbog konfiguracije terena ostalo neprimijećeno.

Za Blic oglasio se i Anin otac koji je izjavio da ne traži ništa osim istine: "Ne znam je li ga poznavala i od kada. Ja tog čovjeka nikad nisam vidio. Moje dijete je bilo divno, dobro, nikada problema nismo imali. Želim znati tko je taj čovjek i zašto je bio s njom u autu." Odgovore bi mogla dati analiza telefona, poruka i poziva, kao i otkrivanje prirode odnosa između Ane i Aleksandra M.