Tragedija u Indoneziji: Ogromni piton progutao farmera

Na jugoistoku indonezijskog otoka Sulawesija, 61-godišnji farmer La Noti tragično je izgubio život nakon što ga je napao i progutao divovski piton dug gotovo devet metara. Dogodilo se to dok je rano ujutro, kao i svakog dana, hranio svoje kokoši u voćnjaku. Zmija je iznenada iskočila iz visoke trave i uhvatila ga za nogu. Bez mogućnosti da se obrani, La Noti je podlegao silini napada – piton ga je ugušio i potom progutao u cijelosti, piše Metro.

Kada se nije vratio kući, njegova obitelj je započela potragu. Pronašli su njegov motor napušten uz cestu, što je dodatno pojačalo njihovu zabrinutost. Poslijepodne su u obližnjem grmlju uočili golemog pitona s izrazito natečenim trbuhom. Sumnjajući što se dogodilo, seljani su ga uhvatili i rasporili – unutra su pronašli tijelo nestalog muškarca, još uvijek odjeveno.

