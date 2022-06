Toplinski val zahvatio je zapadnu europu, početkom tjedna stiže i u Hrvatsku

Toplinski val zahvatio je zapadnu Europu. Temperature od Londona do Madrida ponegdje prelaze i 40 stupnjeva. U Španjolskoj i Francuskoj bjesne požari, a sjeverom Italije hara nezapamćena suša. U našoj se zemlji prvi veći ovosezonski toplinski udar očekuje početkom idućeg tjedna. Iz Svjetske meteorološke organizacije upozoravaju da su sve raniji toplinski valovi izravna posljedica klimatskih promjenam, javlja HRT.

Bjesni vatra na istoku Španjolske, u Kataloniji, gdje se vatrogasci bore s buktinjom. Pogođena je i Zamora. Gotovo 20 tisuća hektara izgorjelo je u planinskom lancu Sierra de la Culebra. Gašenje otežava jak južni vjetar, ali i rekordno visoka - 42 stupnja.

Zračne snage gase požar i na jugu Francuske. Zbog ekstremnih temperatura u toj zemlji zabranjeni su događaji na otvorenome. Spas se traži u hladu.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS A helicopter flies next to a smoke during a wildfire near Artesa de Segre, Spain, June 18, 2022. REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

- Kad smo u hladu, to je podnošljivo, ali najgore tek dolazi - koliko smo čuli. Ima zemalja u kojima je situacija kritičnija od naše. Nismo naviknuli na ove vrućine, ističe Francuz.

Dugo je bez oborina Italija koja se bori sa sušom. U sjevernim regijama vodostaji rijeka i jezera sve su niži što dovodi u pitanje natapanje tla. Zbog suše u dolini rijeke Po ugroženo je više od 30 posto domaće poljoprivredne proizvodnje.

- Sada, više nego ikada prije, moramo izdati zapovijed i tražiti da se korištenje pitke vode ograniči na najnužnije, rekla je Annalisa Fieno, zamjenica gradonačenika, Pietra Marazzi.

Ovako visoke temperature, u ovo doba godine, dugo nije zabilježila ni Velika Britanija. U posljednjih šest godina samo tri puta.

Idućih dana toplinski će val stići i u Hrvatsku.

- Osobito u ponedjeljak i srijedu kada bi se na kopnu moglo mjeriti i do 35. Kako se približavamo tim danima također nije isključeno da bude izdano i upozorenje na vrućinu, osobito u Karlovačkoj županiji, a na Jadranu osim vrućih dana i noći će biti tople što znači da temperatura neće pasti ispod 20 stupnja Celzijusa, osobito u urbanim središtima tako da bi nekima moglo nedostajati i noćno osvježenje, rekla je za HRT Petra Mikuš Jurković, DHMZ.