Tomislav Josić: Prepoznao sam optuženog kao ispitivača iz Stajićeva, bez imalo dvojbe

Iako se, iznenađujuće, nije pojavio na početku rasprave na suđenju majoru Vojislavu Mediću za ratni zločin u logorima, u javnosti dobro poznat vukovarski branitelj Tomislav Josić stigao je ipak na osječki sud dva sata kasnije.

Prisjetio se kako je nakon zarobljavanja završio u Stajićevu.

– Prvo je ispitivanje bilo bezbolno, samo informativni razgovor, a nakon 15-ak dana pozvan sam opet. E, onda je priča već bila drugačija. Tada sam imao čast da me dočeka dotični gospodin s još jednim svojim kolegom. Ponovio sam svoju priču da sam kao djelatnik bolnice bio u Borovo Commerceu, a onda mi se ovaj predstavio kao Medić, rekavši da zna sve i da je bio na Trpinjskoj kod Blage. Udario me desetak puta pendrekom po butinama. Pokazivao mi je iskaze prethodnih zatvorenika, tvrdio da su oni sve rekli, a onda su me poslali u podrum i rekli stražarima da me tamo podsjete na ono što sam radio u Vukovaru. Pretukli su me po cijelom tijelu, od tada više nemam nikakav osjećaj u tabanima – ispričao je Josić.

Kasnije je bio na još nekoliko ispitivanja, ali Medić ga, dodao je, više nikada nije ispitivao. Iz Stajićeva je premješten u Sremsku Mitrovicu, a uslijedila su nova ispitivanja i batine.

VEZANI ČLANCI:

– Bio sam i tri-četiri mjeseca u samici, a krajem lipnja su me premjestili u Vojni istražni zatvor u Beograd, gdje sam ostao do razmjene 14. kolovoza 1992.. Dobio sam i optužnicu, ali suđenje mi nije bilo počelo prije razmjene – kazao je.

Kada je Vojislav Medić lani uhićen, Josić je bio pozvan na prepoznavanje.

– Prepoznao sam optuženog kao tog ispitivača iz Stajićeva, bez imalo dvojbe – istaknuo je on u četvrtak na sudu.

Na upite odvjetnika Tomislava Filakovića, svjedok Josić opisao je kako je "dotični gospodin imao SMB odoru" , a na čin, kazao je, nije obraćao pažnju.

– Bio je stariji do desetak godina od mene, otprilike moje visine, a najviše sam ga zapamtio po plavim očima i kada sam ga vidio na prepoznavanju, bio sam siguran da je to on – podcrtao je.

– Medića poslije Stajićeva više nikada nisam vidio uživo. Prvi puta nakon toga vidio sam ga u filmu o Kikašu na promociji u Vukovaru prije šest-sedam godina i tada sam odmah rekao da je to ispitivač iz Stajićeva. Po izlasku iz logora dao sam izjavu našim istražiteljima u kojoj sam spomenuo Medića kao ispitivača, kao i brojni drugi logoraši, a to je godinama stajalo u ladici. Ponavljao sam tu priču 20 puta, ali nakon projekcije filma nisam posebno prijavio da sam u filmu prepoznao Medića, jer nisam vidio smisao budući da je on ionako bio u Srbiji. Njega bih prepoznao na ulici. Njegov oblik lica, frizura i posebno oči... Zauvijek su mi se urezali u sjećanje – izjavio je Tomislav Josić.

Optuženi Medić pitao je zašto nije policajcima rekao da je prepoznao ispitivača na filmu.

– Što sam trebao reći, da sam na srpskom filmu vidio nekoga tko me tukao? – priupitao je Josić.

– Osoba na filmu o Kikašu koju sam prepoznao kao ispitivača je ista osoba, samo 20 godina starija. To je bilo u obliku video zapisa i mislim da je čak davao i nekakvu izjavu u funkciji vojnog tužitelja ili slično. Vidio sam samo lice, ali ne mogu reći jeste li bili u nekoj prostoriji ili vani – kazao je svjedok.

Na upit je li mu poznato da je cijeli film snimljen u Hrvatskoj, odgovorio je kako mu to nije poznato, niti bitno.

– Ali, ne može biti da je sve snimljeno u Hrvatskoj, jer je bilo snimaka iz Beograda – komentirao je.

Obrana je i na njegov iskaz uložila primjedbu, ponoavljajući kako Vojislav Medić nije mogao biti u logorima u to doba.

– Ostajem kod iskaza. Tko god je ispitivao u logoru, bio je pripadnik neke službe. Oni vam mogu donijeti papire i dokumente kakve žele kako bi se obranili, a što bih i sam učinio da sam optužen i u njihovoj poziciji – zaključio je Josić.

VIDEO Ovčara je mjesto najvećeg zločina u Domovinskom ratu: Smaknuto preko 260 civila i ranjenika iz Vukovarske bolnice