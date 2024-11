'Tko je vještiji, više će dobiti': Kada možemo očekivati kraj rata u Ukrajini?

Vanjskopolitički analitičar Đuro Vidmarović i vojni analičar Mario Galić gostovali su u emisiji Hrvatskoj radija ''U mreži Prvog'' u kojoj je komentirao stanje na bojištu u Ukrajini, nakon što je Rusija potvrdila kako je prvi put iskoristila hipersonične rakete Orešnik u napadu. Vidmarović je na samom početku objasnio kako se rat ne mora nužno završiti aktiviranjem bojnih glava, no ta opcija nije isključena s obzirom na to da se radi o ''iracionalnom vođi'', aludirajući na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- On sigurno zna da bi aktiviranje interkontinentalnih bojevih glava značilo reakciju s druge strane koja ima isto tako snažno oružje. Ono čega se mogu malo pribojavati, to je da ne bi možda s ograničenim kapacitetom bojevu glavu usmjerili na Kijev ili neki veći grad, a tada je pitanje, s obzirom na to da Ukrajina nije članica NATO pakta, bi li NATO pakt mogao adekvatno odgovoriti na takvu jednu vojnu provokaciju? Tu postoji opasnost - objasnio je Vidmarović.

Galić pak ne vjeruje da će se rat doista i završiti u 24 sata kako je najavio Donald Trump, ali smatra da bi bilo dobro kad bi se to ostvarilo kroz nekoliko mjeseci. Ipak, upozorava kako iz Rusije dolaze kontradiktorne izjave - tvrde da im mir ne treba, ali opet navode kako Biden podriva budući mir zelenim svjetlom da Ukrajina koristi dalekometno oružje u Rusiji, čime pokazuju da bi im primirje zapravo jako dobro došlo.

- Tko je vještiji - više će dobiti. To će biti trgovina, ali i borba, diplomacija u vještini ostvarivanja mogućeg. Moramo znati da se pobjednik ne odriče samo tako svoje pobjede. On želi zadržati ono što je osvojio. Što će Amerikanci kao glavna sila s druge strane ponuditi Putinu kao ekvivalent za mir, u ovom trenutku možemo samo nagađati. Jedna od varijanti je ta demilitarizirana zona i da Ukrajina ne uđe u NATO pakt. Pitanje je da li to može zadovoljiti Putina s obzirom na njegovu želju da ostvari velike granice. Postoji varijanta da se Krim pripoji i postane dalje dio Ukrajine, a Rusija se povlači iz okupiranih dviju pokrajina - objašnjava pak Vidmarović, dodajući kako će i Ukrajinci imati adute s obzirom na okupaciju u Kursku.

- I treće, tu je Europska unija kojoj nije svejedno kakav će biti status Ukrajine, ali i Rusije nakon svega jer je tu ekonomska situacija vrlo važna, ali naravno i politička i vojna. Europska unija je u tom slučaju vrlo ranjiva i involvirana - dodao je. Galić pak vjeruje kako se tradcionalne masovne vojske moraju vratiti u EU jer više nećemo uživati zaštitu SAD-a. Za situaciju u Ukrajini pak vjeruje da bi bila puno pogodnija za Kijev da se pomoć zapada uputila na vrijeme, a na ne kapaljku.

- Ukrajinsku stranu i njihove probleme treba uvažavati, ali njihov ulazak u europsku zajednicu naroda je neizbježan. Ako se to ne prihvati, neće se riješiti problem, on će ući pod tepih i apetiti velikoruske politike bit će trajna opasnost za europski kontinent - objasnio je.