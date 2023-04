Tko je Elliott Broidy? Njegovo svjedočenje moglo bi Trumpu donijeti novu optužnicu

Iako se iz optužnice za Donalda Trumpa prije svega naglašava plaćanje porno zvijezdi Stormy Daniels za šutnju oko seksualnog odnosa, još je niz događaja zbog kojih bi Trump mogao ili će odgovarati pred američkim sudovima. Jedna je od takvih optužbi potplaćivanje medija za prešućivanje po njega nezgodnih činjenica ili tvrdnji. Tako je u jednom slučaju tabloid The National Enquirer platio Dinu Sajudinu, nekadašnjem vrataru Trump Towera, nebodera u New Yorku koji je u njegovom vlasniku. Taj je tvrdio kako zna kako je Trump napravio izvanbračno dijete. To je tabloid opovrgao. Ali je ista publikacija platila Karen McDougal, Playboyevoj zečici 1998. godine, da bi im prodala priču o navodnoj aferi s Trumpom za predsjedničke kampanje 2016. i dogovorila se za 150.000 dolara, ali je ispalo da The National Enquirer te priče kupuje samo zato da ih – ne objavi.

Video: Neugodna situacija za Trumpa: Trenutak prije suđenja sudski službenici skoro mu zatvorili vrata pred nosom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dosta zgodan način da se obraz prijatelja koji bi u budućnosti mogao biti još korisniji sačuva neokaljanim. Sam Trump zanijekao je kako je imao bilo kakve veze sa Stormy Daniels i Karen McDougal. Tužitelji ovo smatraju prekršajem i zato jer se na nedozvoljen način promoviralo osobu za javnu dužnost kroz nezakonite načine. Prema njima, prekršeni su izborni zakoni isplatama od 130.000 dolara Stormy Daniels kako bi se spriječilo objavljivanje vijesti o seksualnom skandalu u završnici kampanje. Iako je ta konstrukcija prilično tanka, treba vidjeti što će ured newyorškog javnog tužitelja iznijeti na suđenju.

Druga je važna točka optužnice, naravno, falsificiranje poslovnih knjiga kako bi se lažiralo bilance njegovih poduzeća što je u Americi vrlo ozbiljan prekršaj. Pogotovo se čini čvrstom tvrdnja kako je Trump lažno napuhavao vrijednost svoje imovine. No, to što se iznosi u vezi optužnice nije nipošto sve. The Washington Post donio je priču o Elliottu Broidyju koji je u republikanskoj stranci bio jedna od osoba za prikupljanje sredstava za kampanje. Međutim, taj Broidy priznaje sada kako je dobivao milijune dolara od stranih državljana kako bi lobirao kod Trumpove administracije za ovakve ili onakve interese.

U utorak je posvjedočio o svojim propalim pokušajima da uguši saveznu istragu o Low Taek Jhou, odbjeglom financijašu iz Malezije kao i da osigura da SAD izruče Kini Guo Wenguija, bogatog disidenta koji je živio u New Yorku a kojeg je Peking označio kriminalcem. Da su ti njegovi pokušaji uspjeli bio bi bogatiji za 75 milijuna dolara, no ostalo mu je bitno manje, osam milijuna dolara za usluge te još milijun za pojavljivanje na tajnom sastanku u Tajlandu. Nije ni to loše, reklo bi se. Kasnije je Broidy dospio pod istragu za kršenje Zakona o registraciji stranih agenata no od toga ga je izvukao sam Trump koji ga je pomilovao. Taj zakon nalaže da se svatko tko radi za stranu vladu u Americi, mora registrirati te redovito izvještavati o svojim aktivnostima. Je li Trump znao što ovaj radi pa tako odlučio mogla bi pokazati Broidyjeva svjedočenja. Lowa se teretilo kako je sa suradnicima iz malezijskog suverenog fonda ukrao četiri i pol milijarde dolara.

Možda će se neki sjetiti ogromne afere 1MDB u Maleziji prije nekoliko godina, jedan od glavnih protagonista te kleptokratske strukture u Kuala Lumpuru bio je Low. Postaje i još malo interesantnije kada se u slučaju 41-godišnjeg Lowa pojavljuje Prakazrel “Pras” Michél, nekadašnji član uspješnog glazbenog tria Fugees, koji je Lowu bio suradnikom. Njemu se sudi na Okružnom sudu u Washingtonu zbog pranja novca. Poriče bilo kakvu krivnju. Taj Broidy, međutim, je prikupio izuzetno velika sredstva od velikih donatora za Trumpovu kampanju. I za to je nagrađen 2017. kada je dobio mjesto zamjenika predsjedavajućeg za financije u vodstvu republikanske stranke.

Sada Broidy svjedoči kako je s Prazom smislio plan kako će iskoristiti svoj utjecaj kod Trumpa u zamjenu za 75 milijuna dolara. Kao bonus bi mu se platilo i izručenje kineskog disidenta Guo Wenguija Pekingu. Wengui je inače bio 73. najbogatiji čovjek u Kini do bijega u Ameriku. Ali ništa od toga nije se ostvarilo. Iako je Broidy, kako je ranije spomenuto, čak odletio na Tajland kako bi se našao s odbjeglim Lowom gdje je pristao provesti shemu bivšeg 'fugeejevca'. Kako je to propalo? Pa tako što su Broidy i Praz namjerili uvjeriti vrh američke administracije kako bi dalja istraga afere 1MDB bila pogubna po američko-malezijske odnose. Kruna toga trebala je biti partija golfa Trumpa i tadašnjeg malezijskog premijera Najiba Razaka gdje bi ovaj bivšem američkom predsjedniku rekao kako je ta afera beznačajna. Razak je kasnije, naravno, osuđen zbog pronevjere. I onda je Broidy zaglibio dublje našavši se još jednom s Lowom ali ovaj puta u Kini gdje je sastanku nazočio visoki kineski činovnik službi sigurnosti. I sad, kako bi Low vratio za kinesko gostoprimstvo, trebao je nagovoriti Broidyja da lobira za izručenje Guo Wenguija, bogatog kineskog disidenta koji je živio u New Yorku s privremenom vizom. Obećano mu je da će u zamjenu Kina pustiti neke američke osumnjičenike a možda se dogovoriti s SAD oko kibernetičke sigurnosti.

Video: Donald Trump formalno uhićen

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I tako je Broidy i učinio otišavši čak i u Bijelu kuću gdje je Trumpovu šefu osoblja Reinceu Priebusu prenio kako bi ekstradicija Wenguija bila 'nevjerojatan napredak u američko-kineskim odnosima'. Teško je vjerovati da Trump to nije znao. Samo, ništa od toga ionako nije se dogodilo, Lowov novac namijenjen Broidyju zadržao je Praz, da bi Broidy onda 2018. odstupio s visokog mjesta u republikanskoj stranci. Ali ne zbog svega ovoga, nego zbog vlastite seksualne afere, također s Playboyevom zečicom kojoj je platio za šutnju 1,6 milijuna dolara. Iako ga je Trump pomilovao zbog prekršaja po Zakonu o stranim agentima, kojih je izgleda poznavao više od nekoliko, Broidy i dalje surađuje s vlastima pa će biti zanimljivo vidjeti što će donijeti ta istraga.