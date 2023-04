Detalji optužnice protiv Trumpa: Playboyeva zečica, pornoglumica, tajno dijete...plaćao je za šutnju

Kazneni proces protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za financijske malverzacije u predsjedničkoj kampanji mogao bi početi u siječnju 2024., rekao je u utorak sudac kaznenog suda na Manhattanu pred kojim se Trump izjasnio da nije kriv po 34 točke optužnice. Bivši stanar Bijele kuće, koji se nada u nju vratiti 2024., prvi je bivši ili aktualni američki predsjednik koji je suočen s kaznenom optužnicom. Optužnica je otpečaćena u utorak, nakon što je Trump došao na ročište na Manhattan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sud u New Yorku optužio je Trumpa za "orkestriranje" niza isplata kako bi se prikrila tri neugodna slučaja prije predsjedničkih izbora 2016., detaljno je u utorak iznio tužitelj Alvin Bragg. Vratar Trump Towera koji je tvrdio da ima informacije o tajnom djetetu Donalda Trumpa dobio je 30.000 dolara za šutnju.

Žena koja se predstavljala kao bivša ljubavnica dobila je 150.000 dolara za svoju diskreciju, a pornografska glumica dobila je 130.000 dolara da prikrije izvanbračnu vezu, naveo je tužitelj Bragg u priopćenju za javnost. Optužnica kaže da su Trump i drugi prekršili izborne zakone kako bi spriječili objavljivanje negativnih informacija o njemu uoči američkih izbora 2016.

Dvije žene iz optužnice su glumica porno filmova Stormy Daniels i bivša Playboyeva manekenka Karen McDougal.

"Politička optužnica"

Trumpov branitelj Todd Blanche tvrdi da je optužnica "žalosna" i obećao da će se boriti protiv nje. Bivši predsjednik odbacuje optužbe i tvrdi da su politički motivirane. Tijekom vožnje u štićenoj koloni prema sudnici, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao kako mu se proces čini „nadrealnim“ i da „ne može vjerovati da se to događa u Americi“.

Sudac je odredio sljedeće ročište za 4. prosinca. Trump će se braniti sa slobode.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neki od dokaza protiv Trumpa uhvaćeni su u audiosnimci razgovora Trumpa i njegova odvjetnika iz rujna 2016. kad su razgovarali o tome kako suzbiti objavljivanje informacija koje mu mogu naštetiti, rekli su tužitelji.

U sudskim dokumentima navodi se kako se Trumpa može čuti kako govori: "Pa koliko imamo platiti za ovo?" Sve zajedno, optužbe nose maksimalnu kaznu od više od 100 godina zatvora prema njujorškom zakonu, ali stvarna zatvorska kazna, bude li Trump bude osuđen, bila bi daleko manja, ocjenjuje Reuters.

Bragg: Lažirao poslovnu evidenciju, prikrivao drugu ilegalnu aktivnost

Tužitelj Bragg, koji je nakon ročišta održao konferenciju za novinare, rekao je da je Trump u 34 slučaja lažirao poslovnu evidenciju, te da je to učinio kako bi prikrio druge ilegalne aktivnosti. "To je kazneno djelo u saveznoj državi New York, nevezano tko ste. Ne smijemo i nećemo normalizirati ozbiljnu kriminalnu aktivnost“, rekao je tužitelj.

Bragg je rekao da je Trump tjerao i druge da lažiraju evidenciju te da je svog odvjetnika plaćao za navodne pravne usluge.

Naglasio je da će dokazi pokazati da je Trump lažirao financijska izvješća kako bi prikrio dogovor njega, odvjetnika i drugih suradnika u zavjeri da prikupljaju i sprječavaju objavu negativnih informacija koje bi mogle naštetiti njegovoj kampanji. U tu svrhu su osnovane i lažne tvrtke. "Nitko nije iznad zakona. Nikakva količina novca ili moći ne može to promijeniti“, zaključio je Bragg konferenciju.

Povratak na Floridu

Nakon čitanja optužnice Trump je otišao u zračnu luku i poletio na Floridu. Pravni stručnjaci ističu da bi proces protiv Trumpa mogao trajati najmanje godinu dana. Čak i u slučaju osude, ne bi bio spriječen da iduće godine bude kandidat na predsjedničkim izborima.

U natjecanju za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke njegovo se vodstvo u odnosu na suparnike povećalo, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa objavljena u ponedjeljak, provedenoj nakon što su u javnosti objavljene vijesti da će se suočiti s optužbama za kaznena djela. Oko 48 posto republikanaca želi da Trump bude kandidat njihove stranke za predsjednika, što je porast u odnosu na 44 posto u anketi provedenoj od 14. do 20. ožujka. Drugoplasirani guverner Floride Ron DeSantis pao je s 30 posto na oko 19 posto.

Video: Zašto prve dame biraju plavu toaletu na inauguracijama ili na pobjedama na izborima?