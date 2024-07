Tko je bio Zodiac, zloglasni ubojica 37 ljudi? 'Možda iduća žrtva bude ona prelijepa plavuša koja čuva dijete'

Bila je mlada i lijepa, a sada je zatučena i mrtva. Nije prva, a neće biti ni zadnja. Ležim u krevetu i razmišljam o sljedećoj žrtvi. Možda bude ona prelijepa plavuša koja čuva dijete pokraj male trgovine i svaku večer oko 19 sati prolazi kroz mračnu ulicu. A možda bude rasna brineta koja je rekla “ne” kada sam je zvao na spoj u srednjoj školi. A možda ne bude ni jedna od njih. Ali odrezat ću joj ženske organe i pokazati ih da cijeli svijet vidi. Nemojte mi olakšavati. Čuvajte svoje kćeri, sestre i supruge i držite ih dalje od ulica. Gospođica Bates bila je glupa. Otišla je na klanje kao janje... – piše u pismu koje je u listopadu 1966. malo nakon ubojstva studentice Cheri Jo Bates (18) dobila policija.

Cheri Jo Bates je bila prva od, pokazat će se, mnogobrojnih nasumičnih žrtva ubojice koji je sam sebe prozvao Zodiac. Tko je bio Zodiac, nikada se nije doznalo, a ubijao je po Kaliforniji 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Smatra se da je ubio najmanje osam ljudi iako je sâm u pismima koja je slao medijima, odvjetnicima i policiji tvrdio da je ubio 37 ljudi.

U pismima poslanima policiji do u detalja je opisivao ubojstva iznoseći detalje koji nisu bili javno poznati. Na mjestima ubojstva u nekoliko navrata iza njega su ostali otisci prstiju i dlanova, no to policiji nije pomoglo da otkrije počinitelja. Ispitali su 2500 sumnjivaca, a za neke od njih imali su sve osim – dokaza. Jedan od takvih bio je Arthur Leigh Allen. Živio je u kamp-kućici s malim mrtvim životinjama, a nakon ubojstva jednog para došao je kući krvav i s nožem. Prethodno je roditeljima rekao da ide roniti, a kada je policiji dojavljeno o njegovu krvavom izgledu, policajcima koji su mu pokucali na vrata je kazao:

– Išao sam roniti, no na plaži sam sreo prijatelje. Pomogao sam im zaklati kokoš pa smo roštiljali. Policija nije imala dokaza da ga zadrži, a dvije godine kasnije prijavio ga je prijatelj. Allen se nazivao Zodiacom prije nego što su ubojstva počela. – Kazao mi je da će loviti ljude s pištoljem i svjetiljkom te ih ubijati – kazao je Allenov prijatelj policajcima.

Ovaj put oni su na Allenova vrata pokucali s nalogom za pretragu, a u pretrazi su našli neke uznemirujuće stvari. Male životinje secirane i spremljene u hladnjak, krvave noževe i seksualna pomagala. Allen je odgovarao i psihoprofilu ubojice – usamljeni bijelac u ranim tridesetima čiji kvocijent inteligencije graniči s genijalnošću. No ništa što su policajci našli u pretrazi nije Allena povezivalo s ubojstvima. Pa ni otisci njegovih prstiju jer se nisu poklapali s onima koji su nađeni na mjestu jednog ubojstva. Ni njegov rukopis nije se poklapao s rukopisom iz pisama koje je Zodiac slao policiji i medijima. Allen je pušten, no detektiv koji je vodio istragu nije bio uvjeren da je nevin. Tim više što su Zodiacova ubojstva prestala u vrijeme dok je Allen zbog jednoga drugog slučaja bio u zatvoru. On je u zatvoru bio od 1974. do 1977., a šest mjeseci nakon što je izašao iz zatvora policiji je stiglo novo pismo.

– Vratio sam se – pisalo je u pismu pa je Allen, iako nije bilo forenzičkih dokaza protiv njega, ponovno postao sumnjiv.

Policiji se tada javio i jedan doušnik koji im je kazao kako je Allen 1969. htio biti zaštitar u striptiz-baru koji je taj doušnik vodio. On ga je odbio, a Allen mu je kazao da će učiniti nešto veliko po čemu će ga se zapamtiti. Sljedeći dan ubijen je zatvorski čuvar, što je bilo ubojstvo koje se pripisivalo Zodiacu. Policija je tada Allenovu sliku pokazala jedinoj osobi koja je preživjela susret sa Zodiacom, a ta osoba odmah ga je prepoznala.

Stoga mu je ponovno pretražena kuća, no opet ga ništa što je nađeno nije moglo povezati s ubojstvima. On je umro 1992. od srčanog udara, a policija je tada tražila da se sačuva njegov DNK radi usporedbe s onim što je nađeno na poprištima zločina. To je napravljeno godinama kasnije i Allenov DNK nije odgovarao tragovima koji su nađeni na poprištima tih zločina. Identitet Zodiaca ostao je tako jedan od najvećih misterija kriminalistike iako je bio izrađen i fotorobot muškaraca u srednjim tridesetima koji je nosio naočale. Znalo se da žrtve ubija iz pištolja kalibra .22 milimetra, a uglavnom je ubijao mlade parove koji su na osamljenim mjestima sjedili u automobilu. Policiji i medijima, osim što je slao pisma, slao je i krvave košulje te kriptograme i šifrirane poruke koje nije bilo moguće dekodirati. Jednom je policiju nazvao malo nakon ubojstva, a kada je lociran poziv, ustanovljeno je da je zvao iz telefonske govornice blizu mjesta ubojstva. Kada je policija došla tamo, našla je samo praznu govornicu, telefonsku slušalicu koja visi i djelomičan otisak prsta koji ih, kao ni svi drugi tragovi koje su našli, nije odveo do identiteta Zodiaca.

