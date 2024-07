Djevojčice su dozivale nakon što ih je silovatelj zatočio, ali ih nitko nje čuo, na kraju su umrle od gladi

Melissa Russo i Julie Lejeune, dvije devetogodišnjakinje, zatvorene u podrumu kuće koji je pretvoren u tamnicu, osluškivale su glasove i korake iznad sebe. Ovaj je put nešto bilo drukčije. Prvi put u gotovo godinu dana od kada su otete, pomislile su da nad njihovim glavama ne hodaju njihovi mučitelji. Pomislile su da bi mogle biti spašene. Počele su vikati i dozivati u pomoć. No njihovi slabašni glasovi jedva da su dopirali do policajaca koji su u tom trenutku pretraživali kuću Marca Dutrouxa, čovjeka za kojeg će se ispostaviti da je jedan od najgorih serijskih pedofila i ubojica s kojim se Belgija susrela.

U tom trenutku Dutroux je već bio uhićen zajedno sa svojom suprugom Michelle i jednim suradnikom, i to nakon što su u policijskoj raciji na njegovu kuću oslobođene dvije djevojčice u dobi od 12 i 14 godina. Bio je osumnjičen za otmicu tih djevojčica i serijska silovanja, pa je policija odlučila pretražiti i druge nekretnine u njegovu vlasništvu. I dok su oni pretraživali jednu od tih kuća, Melissa i Julie, djevojčice koje su zajedno otete 24. srpnja 1995., pokušale su dozvati pomoć. No, nažalost, policajci ih nisu čuli. A ako su i čuli slabašne dječje glasove, pomislili su da dolaze s ulice gdje su se igrala neka druga, više sretna djeca od njih dvije. Jer njih dvije gotovo godinu dana bile su žrtve seksualnih predatora koji su ih stalno silovali, a kako ih policija u prvoj pretrazi nije našla, umrle su od – gladi.

Njihova tijela otkrivena su tek mnogo kasnije u jednoj dodatnoj pretrazi, a koliki je monstrum Dutroux bio svjedoči i to da policajcima nije kazao za dvije zarobljene djevojčice u podrumu iako je znao da bi mogle umrijeti od gladi!? Ništa manje nečovječna nije bila ni njegova supruga, koja je nakon uhićenja uz jamčevinu puštena da se brani sa slobode. Znala je za zarobljene djevojčice, no ne samo da policiji nije ništa rekla, već im nije donijela ni hranu. – Nisam ih spasila niti sam im odnijela hranu jer sam se bojala da bi me mogle napasati – lakonski je svoj nečovječan postupak kasnije objasnila istražiteljima.

To im je kazala tijekom suđenja koje je belgijska šokirana javnost pratila s velikim zanimanjem. Jer Michelle Martin i Marc Dutroux bili su par iz pakla. Imali su troje djece, no to ih nije spriječilo da otimaju tuđu djecu, zatvaraju ih u mračne podrume te se nad njima seksualno iživljavaju.

Dutroux ili oni kojima je on to omogućio. Jer smatra se da je Dutroux vodio pedofilski lanac u koji su bili umiješani i neki visokopozicionirani belgijski političari i policajci. Spominjalo se čak da su u tu aferu umiješani i neki ministri iz tadašnjih belgijskih vlada, a koliko je istraga traljavo vođena i opstruirana, moglo se čuti i iz usta prvog suca koji je radio na tom slučaju, a koji je jednom prigodom kazao: – Nikada nisam naišao na takav otpor pri pokušaju da dođem do istine.

A Dutroux i njegovi kompanjoni na kraju su bili optuženi za otmicu, torturu i silovanje šest djevojčica i djevojaka u dobi od osam do 19 godina. Četiri od njih su ubijene, a sve navedeno događalo se 1995. i 1996. godine. Pravo je pitanje je li se to moglo spriječiti jer su Dutroux i njegova supruga Michelle i tijekom 80-ih godina bili uhićeni te suđeni za otmicu i silovanje pet djevojčica, no dosuđenu kaznu nisu odslužili.

Zbog “dobrog vladanja” su vrlo brzo pušteni na slobodu, a sve to za mnoge u belgijskoj javnosti bio je dokaz da Dutroux ima moćne zaštitnike koji prikrivaju njegova zlodjela. Kuće koje je kupovao pretvarao je u tamnice, a neke od otetih djevojčica i djevojaka stalno je silovao. Jedna od preživjelih žrtava, koja je njegovu torturu trpjela 80 dana, kasnije je kazala istražiteljima:

– Govorio mi je da me štiti od bande razbojnika koja je od mojih roditelja tražila otkupninu za mene. Kada sam se pokušala oduprijeti njegovim seksualnim napadima, prijetio je da će me predati tim muškarcima. Govorio mi je da će me oni mučiti i ubiti, ali tek nakon što me natjeraju da jako patim.

Kada je oteta, za krevet je bila okovana tri dana, prije no što ju je Dutroux odveo u ćeliju, specijalno dizajniranu za zatočenje djevojaka i djevojčica. On sam na suđenju je tvrdio da nikoga nije ubio, no njegove žrtve policija je našla zadavljene, a smatra se da je ubio i muškarca, kojeg je prethodno mučio ne bi li mu otkrio gdje skriva novac. Dutroux je na sudu priznao otmice i pedofiliju, no tvrdio je da je on samo “kurir pedofilske bande”. Zbog otmica, silovanja i ubojstava, osuđen je na doživotni zatvor, a 2013. podnio je zahtjev za uvjetni otpust, koji mu je odbijen.