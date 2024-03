Tko ima najdulju obalnu crtu na Jadranu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Možda se na prvi pogled čini čudno, no Italija ima manju obalnu crtu na Jadranskom moru od Hrvatske iako je površinom gotovo šest puta veća. Nakon Italije najdulju obalnu crtu ima Albanija pa Crna Gora i na kraju Slovenija i BiH.

Prema znanstvenom radu Granice podmorskih prostora jadranskih država, Hrvatska ima obalnu crtu od čak 6 278 kilometara u što su uključeni u otoci. Kada se oni maknu duljina obalne crte iznosi 1880 kilometara dok je u slučaju Italije 1272 kilometra. Albanija ima duljinu obalne crte od 406 kilometara, Crna Gora od 260, Slovenija 45, a BiH 21 kilometar.

- S obzirom na brojne otoke, najdulju obalnu crtu na Jadranu ima Hrvatska – 6 278 kilometara, a druga po veličini je obala Italije koja se proteže u duljini 1 272 kilometra. S 406 kilometara dugom obalom Albanija je na trećem, a Crna Gora s 260 kilometara na četvrtom mjestu. Najkraće obalne crte na Jadranu imaju Slovenija – 45 kilometara te Bosna i Hercegovina – samo 21 kilometar. Prema svojim geografskim obilježjima te dvije države pripadaju u skupinu zemalja u nepovoljnome geografskom položaju. Budući da ne mogu imati epikontinentski pojas kao dio njihove potonule kopnene mase ispod mora, njihovi podmorski prostori završavaju na vanjskoj granici njihovih teritorijalnih mora - navodi se u radu znanstvenica Marine Vokić Žužul i Valerije Filipović iz 2015. godine.

U radu se navodi i kako ukupna duljina obale crte Jadranskog mora iznosi oko 8282 kilometra te da više od polovice te duljine otpada na obale brojnih otoka. Kada se gleda u postocima Hrvatska zajedno s otocima zauzima više od 75 posto (s uključenim otocima) duljine obalnih crta Jadrana. Italiji pripada 15,4 posto, Albaniji 4,9 posto, Crnoj Gori 3,1 posto, Sloveniji 0,5 posto, a Bosni i Hercegovini 0,3 posto.

Nešto drugačiji podaci navedeni su u znanstvenom radu The Maritime Boundaries of the Adriatic Sea autora Geralda Henryja Blakea i Duška Topalovića. Tamo se navodi kako Hrvatska bez otoka ima obalnu crtu duljine 1,777.3 kilometara dok Italija ima 1249.

