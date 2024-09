Tko će utvrditi je li stan prazan? Ministar Primorac pojasnio kako će se to provjeravati

Porez na nekretnine plaćat će se od početka iduće godine, i to prvenstveno za stambene zgrade, a iznosit će od 0,6 do osam eura po četvornom metru, najavio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac. Predmet oporezivanja bit će, po njegovim riječima, prije svega stambene zgrade, a izuzete će biti nekretnine koje služe za poljoprivredu i nestambene djelatnosti.

Porez će se plaćati od dana početka stvarnog korištenja. Da bi bio oslobođen, vlasnik treba imati s korisnikom sklopljen dugoročni najam od barem deset mjeseci godišnje. Porez se neće plaćati za nekretnine koje onemogućavaju funkcionalno stanovanje u njima, a izuzete su i nekretnine koje ne mogu služiti stanovanju.

Visina poreza bit će od 0,6 do osam eura po četvornom metru, a za naplatu poreza jedinice lokalne samouprave moći će odrediti zoniranje svojih područja. Odluke o visini poreza na nekretnine lokalne jedinice moraju donijeti do 28. veljače iduće godine za 2025., a za svaku iduću godinu do 15. prosinca prethodne.

Porez će se utvrđivati prema stanju na dan 31. ožujka. "Ako je nekretnina na taj dan prazna ili u kratkoročnom najmu, plaćat će se porez", rekao je Primorac i dodao kako će Porezna uprava provjeravati stanje s dugoročnim najmom. Jedinicama lokalne samouprave pripast će 80, a središnjoj državi 20 posto prihoda od poreza na nekretnine. Obveznici poreza bit će i pravne osobe, kao što su banke i poduzeća, a izuzete će pritom biti zgrade javne namjene i one u državnom vlasništvu.

Porez se neće plaćati na nekretnine u kojima se stalno stanuje i one u dugoročnom najmu. Nakon ministrove prezentacije novinari su postavili niz pitanja, uključujući kako će se utvrditi je li neki stan prazan i treba li na njega plaćati porez na nekretnine. Ministar je objasnio da se kontinuirano unapređuju mehanizmi koje koristi Porezna uprava. Naglasio je da su unaprijedili proces identifikacije poreznih obveznika, uključujući one koji nekretnine iznajmljuju kratkoročno, jer su i oni obveznici ovog poreza. "Povezat ćemo se s postojećim registrima, poput baze komunalnih naknada, što će nam pružiti jasniji uvid. Oni koji smatraju da ne trebaju plaćati ovaj porez morat će dokazati da u nekretnini žive ili je iznajmljuju te će tada biti oslobođeni poreza", istaknuo je ministar.

Ministar se osvrnuo i na nekretnine koje nisu funkcionalne za stanovanje, a zbog toga će biti izuzete od poreza. Na pitanje tko će odlučivati o izuzeću tih nekretnina, odgovorio je: "Za to će biti potreban dodatni angažman Porezne uprave ili jedinica lokalne samouprave. Imamo crvene naljepnice i druge oznake koje jasno pokazuju da neka nekretnina nije za stanovanje. Svaki slučaj će se pojedinačno procjenjivati", kazao je.

