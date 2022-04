Tko bi pobijedio da su sutra izbori? HDZ u krizi, Možemo i SDP zajedno bi uzeli više glasova

Da su iduće nedjelje izbori u Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici, HDZ bi dobio najviše glasova, pokazalo je to mjesečno istraživanje javnog mnijenja CroElecto u travnju ekskluzivno za Večernji list.

Iako HDZ ima najveću potporu birača od 24,11 posto, stranke ljevice zajedno bi prikupile više glasova. S obzirom na to da HDZ ne računa na Most, partnere bi morao tražiti na desnici, a stranke desnice u velikoj su krizi. Vladajući HDZ prolazi kroz još jednu krizu uzrokovanu smjenama ministara koji su ili bi mogli postati predmet istraga. To i teret odgovornosti vladajuće stranke značajno su narušili HDZ-ov rejting, no i dalje je HDZ stranka s najjačim pojedinačnim rejtingom.

SDP, usporedno s HDZ-ovim padom rejtinga, nastavlja rasti. Druga stranka, odnosno vodeća oporbena, stoji na 18,94 posto. Stranka Možemo je na trećem mjestu s 12,74 posto potpore. Most je četvrta stranka u Hrvatskoj s 10,33 posto, dok je na petom mjestu Domovinski pokret s 5,51 posto potpore.

Za koga biste vi glasali? HDZ 48,04% +

SDP 15,20% +

Možemo! 15,69% +

Most 10,29% +

Nitko od navedenih 10,78% +

Domovinski pokret oscilira kad je riječ o rejtingu, no jedina je stranka na desnici iznad petpostotne margine. Slijede Centar i Hrvatski suverenisti (po 1,38%) te IDS (1,26%). Stranke koje su neposredno blizu jedan posto su Fokus i HSU (po 0,80%) te Radnička fronta (0,69%), a neodlučnih ispitanika je 16,88 posto.

Preostale stranke i liste: Živi zid (0,57%), Kerum-HGS (0,34%), HSP, HSLS, HSS, PGS, Zeleni (po 0,23%), NS-Reformisti, HNS, SIP, AM, Srđ je grad, manjinska lista (po 0,11%), nezavisne liste (ukupno 2,41%).

