Tijesna utrka: Harris preuzela marginalno vodstvo pred Trumpom

Američka potpredsjednica Kamala Harris preuzela je marginalno vodstvo pred republikancem Donaldom Trumpom u predsjedničkoj utrci, prema novoj anketi Reuters/Ipsos, dok je istodobno u utorak stigla u saveznu državu Wisconsin, u sklopu prve predizborne aktivnosti kao kandidatkinje demokrata. Harris vodi pred Trumpom s 44 naprema 42 posto podrške među registriranim glasačima u nacionalnoj anketi provedenoj u ponedjeljak i utorak, koja je uslijedila nakon Nacionalne konvencije republikanaca na kojoj je Trump u četvrtak službeno prihvatio nominaciju svoje stranke i Bidenove objave u nedjelju da napušta utrku i podupire kandidaturu Kamale Harris.

Harris i Trump bili su izjednačeni s 44 posto u prethodnoj anketi od 15. do 16. srpnja, a Trump je vodio za jedan postotak u anketi od 1. do 2. srpnja. U svim trima anketama razlika je bila unutar margine statističke pogreške od tri postotna boda, no rezultati bi mogli upućivati na ograničeni zamah za demokrate i na to da Trump možda nije dobio uobičajeni porast potpore svojoj kandidaturi nakon prošlotjedne stranačke konvencije u Milwaukeeju. Najnoviji rezultati ankete naglasili su razloge zašto je Biden odustao od utrke i zbog čega ga je Harris zamijenila na listi.

Oko 56 posto registriranih birača složilo se s izjavom da je Harris (59) "mentalno oštra i sposobna nositi se s izazovima", u usporedbi s 49 posto koji su to isto rekli za Trumpa (78). Bidena je tako ocijenilo samo 22 posto birača. Biden (81) okončao je svoj reizbor nakon debate s Trumpom u kojoj je često mucao i nije uspijevao agresivno osporiti Trumpove napade koji su uključivali neistine. Oko 80 posto demokratskih birača reklo je da pozitivno gleda na Bidena, u usporedbi s 91 posto koji su isto rekli za Harris. Tri četvrtine demokratskih glasača reklo je da se slažu s izjavom da stranka i glasači sada trebaju stati iza Harris, a samo četvrtina kaže da bi se više kandidata trebalo natjecati za stranačku nominaciju.

Nakon što je Biden odustao od kampanje za reizbor pod pritiskom stranačkih kolega koji su bili zabrinuti za njegovu sposobnost da pobijedi Trumpa ili da odradi novi četverogodišnji mandat Harris je brzo osigurala potporu svoje stranke. Većina izaslanika Demokratske stranke obvezala se u ponedjeljak da će glasati za Harris na stranačkom poimeničnom glasovanju koje se očekuje početkom kolovoza, priopćila je njezina kampanja.

U utorak su je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji podržali i stranački vođe u Senatu i Zastupničkom domu, Chuck Schumer i Hakeem Jeffries. Neslužbena anketa koju je Associated Press proveo nad izaslanicima pokazala je da Harris ima podršku više od njih 2500, što je dobrano iznad 1976 potrebnih za nominaciju. Izaslanici i dalje mogu promijeniti mišljenje, no nitko drugi nije dobio glasove u anketi AP-a dok je 54 izaslanika reklo da su neodlučni.

Dramatičan uspon Harris mijenja izgled izbora na kojima su mnogi glasači bili nezadovoljni svojim opcijama. Biden, opterećen zabrinutošću javnosti za njegovo zdravlje i visokim cijenama koje su naškodile kućnim proračunima Amerikanaca, postupno je gubio podršku u usporedbi s Trumpom u predizbornim anketama, a naročito u ključnim saveznim državama koje će vjerojatno odrediti ishod izbora, uključujući Wisconsin, Arizonu i Nevadu.

