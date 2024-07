Trumpov kandidat za potpredsjednika: Harris je očajna žena bez djece koja čuva mačke

Senator J.D Vance , koji je nedavno izabran za potpredsjedničkog kandidata Donalda Trumpa , u svom javljanju za Fox News izjavio je kako je potpredsjednica Kamala Harris jedna od "žena bez djece s mačkama" koja je "nesretna" sa svojim životom i nema izravni interes za Ameriku jer nije majka.

Na konferenciji Intercollegiate Studies Institute, Vance je u svom govoru izravno spomenuo Harris u tiradi protiv "ljevice bez djece" koja, prema njegovim riječima, "nema fizičku predanost budućnosti ove zemlje". Uz potpredsjednicu, spomenuo je i zastupnicu Alexandriju Ocasio-Cortez (D-N.Y.) i ministra prometa Petea Buttigiega.

Vance je također izjavio: "Ameriku vode demokrati i oligarsi, oni koji 'nemaju djecu i čuvaju mačke (cat ladies, eng.), koji su očajni zbog odluka koje su donijeli tijekom života i koji žele očajnima učiniti i ostatak zemlje. To su prije svega Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez i Pete Buttigieg, cijela budućnost Demokratske stranke su ljudi koji nemaju djece. Kako je moguće da smo prepustili zemlju takvim ljudima?"

JD Vance says women who haven’t given birth like Kamala Harris are “childless cat ladies who are miserable at their own lives,” and have “no direct stake” in America. pic.twitter.com/3DJY3pQTGe