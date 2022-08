Testirali su hoće li Tesla zakočiti pred djetetom, YouTube im uklonio video

YouTube je s platforme za dijeljenje videa uklonio snimku obožavatelja Tesla automobila koji su testirali hoće li Teslin softver za potpuno samostalno upravljanje vozilom zakočiti pred djetetom.

Omar Qazi, čovjek iza računa obožavatelja Tesle, objavio je na Twitteru da traži osobu koja je voljna pustiti svoje dijete da protrči ispred njegovog automobila s beta verzijom softvera za samostalnom upravljanje.

Is there anyone in the Bay Area with a child who can run in front of my car on Full Self-Driving Beta to make a point? I promise I won't run them over... (will disengage if needed)



(this is a serious request)