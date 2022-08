'Suprug je imao aferu i dobio dijete s drugom ženom: Da sam privlačnija možda se to ne bi dogodilo'

- Suprug i ja imamo 31 godinu i zajedno smo već 14 godina, odnosno od srednje škole. Imamo sina koji ima četiri godine, a ja sam u sedmom mjesecu trudnoće s drugim djetetom. Sve bi bilo super da on nije imao aferu nakon koje je njegova ljubavnica zatrudnjela. Ta beba sada ima pet mjeseci, a ja sam sigurna da on nikada ne bi priznao aferu da je ljubavnica odlučila da neće zadržati dijete - napisala je jedna žena za The Sun.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Ljubavnica mu je javila da je trudna tako što ga je nazvala i rekla mu da će postati tata, te mu poslala fotografije s ultrazvuka. Kasnije je DNK test sve i potvrdio. U to vrijeme je i njegova supruga saznala da je trudna, a shvatila je da nešto nije u redu jer joj nije pružao podršku kao u prvoj trudnoći, te nije niti odlazio s njom na ultrazvuk.

- Sjećam se da sam u jednom trenutku samo briznula u plač jer mi nije bilo jasno što se događa s njim, i tada mi je sve priznao. Od tad se jako trudim i brinem oko svog izgleda i jako malo jedem, što brine mog liječnika zbog trudnoće. Moj suprug je čvrsto uvjeren da me želi i obećao je da više neće biti u kontaktu s tom ženom - nastavila je.

Ona nije sigurna mogu li popraviti odnos, a nije joj niti jasno zašto je spavao s njom, kao ni što to nije bilo u redu u njihovom braku. Strah ju je da se to ne ponovi, te da je ova žena zapravo njegov tip i da mu ona, kao supruga, više nije privlačna. Osjeća se kao da je ona kriva jer nije zgodna kao njegova ljubavnica, a od neugode nije to ispričala obitelji niti prijateljima.

- Molim vas da ne mislite da je ovo vaša krivnja. Ljudi varaju iz mnogo razloga i gotovo uvijek se radi samo o njima. No, ako on ne može objasniti zašto je to učinio, nije iznenađujuće da vam je teško vjerovati mu. Kako biste popravili svoju vezu, ako je to ono što želite, oboje morate biti otvoreni i iskreni u pogledu svojih osjećaja. On će morati malo preispitati sebe i svoje postupke. Ovaj stres nije dobar za vas i bebu u razvoju. Također, važno je da razgovarate s nekim od obitelji i prijatelja. Nemate se razloga osjećati posramljeno - odgovorila joj je Deidre.

Majka (32) ima 12-ero djece: 'Bila sam trudna četiri godine za redom'