Zbog Tesle gotovo propala policijska potjera: Službenicima jedna stvar zadala velike probleme

Švicarska policija od 2019. godine koristi vozila marke Tesla koja su od tada imala brojne kvarove. Jedan od ozbiljnijih problema s Teslom dogodio se u Baselu gdje policijski službenici tijekom potjere nisu mogli izaći iz modela X 100D. Naime, blokirala su se elektronički kontrolirana vrata.

Policijski službenici zamolili su tijekom akcije dvojicu biciklista da stanu. Jedan je to učinio, no drugi je pobjegao pa su službenici htjeli izaći iz vozila da krenu za njim. Zbog blokade vozila to nisu mogli učini, stoji u policijskom izvještaju, prenosi Revija HAK.

- Biciklist je tada primijetio da ne možemo izaći iz vozila, naša se vrata nisu mogla ponovno otvoriti unatoč tome što je vozilo stajalo, i nastavio je bijeg kroz Sandgrubenstrasse – stoji u izvještaju.

Biciklist je primijetio policijski tehnički problem pa vozio pješačkim tempom ispred Tesle i navodno zafrkavao policajce. Čak je i krenuo prema policijskom autom i zabio se u njega, no policajac je uspio otvoriti prozor na suvozačevom mjestu i zgrabio ga. Potom je izašao kroz prozor i dovršio akciju.

Glasnogovornik policije istaknuo je kako se vrata mogu otvoriti pomoću posebnog trika te kako će se svim policajcima to pokazati.

VIDEO Prvi električni "monster truck" na svijetu koji teži oko 5 tona oduševio je publiku na sajmu automobila u Detroitu