Teroristički napad u Izraelu: Nožem ubijeno troje ljudi, prolaznici ustrijelili napadača

Times of Israel pozivajući se na Crvenu Davidovu zvijezdu prenosi kako su tri osobe lakše ozlijeđene u terorističkom napadu u centru izraelskog grada Tel Aviva. Žrtve su tri muškarca, dvojica stara 24 godine te jedan 59-godišnjak. Napad se dogodio na dvije lokacije, u ulici Nahalat Binyamin i obližnjoj ulici Kalischer. Napadača su na mjestu događaja ustrijelili prolaznici, a policija je potvrdila kako se radi o terorističkom napadu te da je napadač koristio nož.

There was a terrorist stabbing attack now in Tel Aviv



There are 3 injured and the terrorist has been shot dead pic.twitter.com/sEPZJ4riSX