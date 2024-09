Jedna ima veze i s Hrvatskom: Ovo su najpopularnije teorije zavjere u Americi

Amerikanci vole teorije zavjere. Ne samo to, mnogi vole biti i "uvijek kontra" ili contrarian, kako se to kaže u SAD-u: ako vlada, predsjednik, mediji, stručnjaci kažu nešto, istina očigledno mora biti ne drukčija, nego upravo suprotna. Nije zato ni čudno što je niz teorija zavjera ušao u srž američke politike, a bivši predsjednik Donald Trump svoju kampanju za ponovni izbor bazira na njima.

No bilo bi potpuno pogrešno misliti da su teorije zavjera rezervirane samo za desnicu, američka ljevica također ih obožava, iako valja reći da sami političari i različiti intelektualni lideri s desnice mnogo više plivaju u tim vodama od svojih kolega s druge strane. U Americi praktično više ne može proći nijedan važan događaj a da se ne pojavi neka opskurna teorija o tome da "nije sve onako kako se čini na prvu", zatim da "nam netko laže", a onda i da iza svega stoje neki konkretni "moćnici", "interesi" ili "elite".

Primjerice, nakon prvog atentata na Trumpa, koji je bivši predsjednik jedva preživio, trećina demokratskih birača u anketi Morning Consulta rekla je da vjeruje da je cijeli napad možda bio odglumljen kako bi Trump dobio političke poene i time pobijedio na skorim izborima. Zamislimo taj scenarij, bivši predsjednik bio je spreman doći na pozornicu i riskirati da ga netko savršeno precizno pogodi u uho kako bi si povećao šanse za izbornu pobjedu. No u tu bizarnu teoriju zavjere ne vjeruje samo nekoliko čudaka ili ljudi koji su ionako spremni posegnuti za svakom bizarnom pričom koja se tog dana nudi, nego čitava trećina demokratskih birača. Drugim riječima, milijuni ljudi.

Slično tomu, milijuni republikanaca misle da je Trump zapravo pobijedio na izborima 2020. i da su mu ukrali izbore. To je sam, naravno, govorio i Trump, zbog čega su mnogi republikanski birači mislili da će on povesti revoluciju protiv "elite" u Washingtonu, što je završilo pokušajem zaustavljanja prijenosa vlasti na trenutačnog predsjednika Joea Bidena kada su izgrednici 6. siječnja 2021. provalili u zgradu Kongresa.

VEZANI ČLANCI:

Upravo se u tomu vidi razlika između desničarskih i ljevičarskih teorija zavjera – one na desnici vrlo često potiču, pa i izmišljaju republikanski lideri: Trump, članovi njegove obitelji, poznati konzervativni intelektualci i podcasteri te novinari. Na ljevici pak bizarne teorije uglavnom nastaju kao plod razgovora običnih ljudi na društvenim mrežama. Drugim riječima, sam je Trump rekao da mu je Biden ukrao izbore, ali Biden ili Kamala Harris nikada ne bi tvrdili da je Trump odglumio napad na sebe zbog stjecanja političkih poena.

Pritom valja saslušati i one koji skreću u teorije zavjera – kad god ih se pita zašto vjeruju u pojedinu bizarnu priču, oni će reći: "Zato što se svaki put do sada pokazalo da su teorije zavjera zapravo istinite." Iako to uopće nije točno, valja priznati da je bilo niz slučajeva u kojima je američka vlada lagala ljudima, u kojima su se neke teorije zaista na kraju pokazale istinite i tada su teoretičari zavjera mogli nazdraviti sami sebi i reći da su bili u pravu. Pritom su, naravno, zanemarili sve druge slučajeve u kojima su potpuno promašili poantu. U Americi je danas teško odvojiti laži, odnosno neistine, od teorija zavjera – Trump, primjerice, mnogo češće poseže za prvim nego za drugim alatom, a i trenutačni predsjednik Joe Biden ima povijest različitih laži koje je izgovarao tijekom svoje dugotrajne karijere.

No nekoliko je poznatih teorija zavjera još uvijek dio američkog političkog života. Krajem prošle godine anketna kuća YouGov provela je istraživanje među Amerikancima o tomu u koje zavjere vjeruju. Više od polovine Amerikanaca (53%) još uvijek misli da ubojica Johna F. Kennedyja Lee Harvey Oswald nije te 1963. djelovao sam, već da je u pozadini bila veća priča. Jedna od najpoznatijih teorija zavjere čak i 60 godina otkako je stvorena ne da samo ima svoje poklonike već i očito u službenu verziju događaja vjeruje manjina ljudi. Sljedeća je najpopularnija zavjera da postoji "grupa ljudi koja poskrivećki kontrolira događaje i upravlja svijetom" koja ima 41% poklonika.

>>> VIDEO Trump i Harris raspravljali o ekonomiji i pobačaju u žestokoj predsjedničkoj debati

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zatim, 31% Amerikanaca vjeruje da bivši predsjednik Barack Obama nije rođen u SAD-u, što je propagirao i sam Trump tijekom Obamina mandata. Između 20 i 30% Amerikanaca također vjeruje da je netko programirao glasačke aparate da promijene rezultate izbora 2020., da su demokratski političari involvirani u slučajeve krijumčarenja i seksualnog zlostavljanja djece, da cjepiva uzrokuju autizam, a oko petine Amerikanaca vjeruje da je američka vlada stajala iza napada na SAD 11. rujna 2001. (20%), da je vlada koristila cjepivo protiv koronavirusa da čipira stanovništvo (20%) te da se iskrcavanje na Mjesec nikada nije dogodilo (18%). Ova je posljednja teorija posebno zanimljiva i, poput one o ubojstvu Kennedyja, kola već desetljećima među Amerikancima svih uzrasta i političkih opredjeljenja.

Različite konspiracije dio su imaginarija američke desnice već desetljećima, no u vremenima kada su Republikansku stranku predvodili otac i sin Bush ili pak senator Matt Romney te su teorije ipak bile na marginama društva. Sve se promijenilo kada se na tron 2015. i 2016. uspeo Trump, koji je odlučio odigrati na kartu tih fenomena. Još 2015. dao je intervju Alexu Jonesu, radijskom voditelju i simbolu za sve vrste teorija zavjera u Americi.

Još nekoliko godina prije bilo je potpuno nezamislivo da bi bilo koji mainstream političar uopće s Jonesom htio biti u istoj prostoriji. Neke od potpuno sumanutih teorija zavjera, od one da vlada pušta kemikalije koje žabe pretvaraju u homoseksualnu vrstu do toga da je vlada sama organizirala napade 11. rujna 2001., dio su Jonesova repertoara. I dok bi se nekome moglo činiti da se radi o osobi s margina politike, Jonesovu web stranicu Infowars 2017. na vrhuncu slave posjećivalo je 10 milijuna ljudi. To je više nego što je, primjerice, posjeta imao portal britanskog magazina The Economist iako se radi o jednima od najboljih novina na svijetu.

VEZANI ČLANCI:

Jonesovo se carstvo teorija zavjera i laži raspalo zato što je izgubio tužbu od roditelja djece koja su bila žrtve masovnih pucnjava. Za te je pucnjave Jones tvrdio da su bile lažne i da je vlada režirala neku vrstu igrokaza za javnost, čime je nanio golemu bol obiteljima. Tek su s usponom Trumpa teorije zavjera došle u središte vrha američke politike: danas je moguće da sam Trump kaže bilo što i neće snositi velike posljedice. Dobar je primjer bila tvrdnja na nedavnoj debati s Harris, kada je rekao da migranti iz Haitija jedu kućne ljubimce u gradu Springfield u Ohiju.

No postoji niz Trumpovih laži koje su ostale manje zapamćene, primjerice 2017., na početku svog predsjedničkog mandata, rekao je da mu je njegov prethodnik Obama ozvučio urede kampanje mjesec dana prije izbora iako nikada nije dao nikakve dokaze za to. Da je bilo koji od Trumpovih prethodnika izrekao takvu optužbu, to bi obilježilo njegovu karijeru ako bi lagao ili pak karijeru njegova prethodnika koji je naručio prisluškivanje ako bi govorio istinu. U Trumpovu slučaju bila je to samo još jedna od njegovih "verbalnih akrobacija".

Nakon gotovo desetljeća Trumpa kao središta američke politike pale su mnoge ograde između konzervativnog mainstreama i radikalne desnice te njenih teorija zavjera. Dobar je primjer Laura Loomer, internetska ratnica i radikalna sljedbenica Trumpa koja je nedavno ušla u njegovu orbitu i sada izravno pomaže njegovoj kampanji. Loomer je poznata kao desničarska aktivistkinja koja je širila, primjerice, teoriju da je američka vlada sama organizirala napade 11. rujna 2001. godine. Potpuno bizarno, ovog 11. rujna prisustvovala je Trumpovim skupovima u Pennsylvaniji i New Yorku na kojima je bivši predsjednik komemorirao žrtve tih napada.

>>> VIDEO Muškarac uperio pušku prema golf terenu na kojem je bio Trump, opazio ga član tajne službe

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Drugi je dobar primjer ulaska teorija zavjera u političku srednju struju bila prošlogodišnja predsjednička kandidatura Roberta F. Kennedyja, odvjetnika i političkog aktivista te nećaka ubijenog predsjednika Kennedyja. On ne samo da vjeruje da je CIA bila uključena u taj atentat već i godinama širi antivakserske stavove i govori, primjerice, da Wi-Fi uzrokuje rak. Postao je jedan od ključnih teoretičara zavjera u SAD-u tijekom pandemije koronavirusa i kandidirao se za predsjednika kao nezavisni kandidat.

U jednom je trenutku u anketama imao podršku od čak 15%, što bi ga učinilo najpopularnijim kandidatom treće stranke u posljednjih 30 godina. No na kraju je odustao i podržao Trumpa za predsjednika i sad radi za njegovu kampanju. To je još jedan primjer da se Trump okružuje najupornijim teoretičarima zavjera u cijeloj zemlji.

No desničari koji vjeruju u teorije zavjera najčešće govore da su se toliko naviknuli na laži mainstream medija i vlade da im ne mogu vjerovati ni u drugim stvarima. Primjerice, mediji su slavili utjecaj pokreta Black Lives Matter, ali mnogi glasači desnice vjeruju da se zapravo radilo o problematičnom pokretu koji tolerira nasilje na prosvjedima čiji se lideri istodobno bogate. Mnogi vjeruju da je "duboka država" natjerala Bidena da odustane od kandidature za novi mandat i da je na njegovo mjesto postavila Kamalu Harris. Kada su svagdje oko nas laži, tada sve može biti istinito, ali i sve lažno, misle. Istraživanje Washington Posta i ABC Newsa 2017. pokazalo je da više od polovine Amerikanaca misli da "mainstream mediji redovito objavljuju lažne vijesti", a gotovo toliko ih misli i da zemljom upravlja "duboka država".

VEZANI ČLANCI:

Na drugoj strani, među lijevim biračima teorije zavjera rađaju se najčešće samo kao reakcija na dnevne događaje. To i ne čudi, najutjecajniji demokratski intelektualci mnogo manje nego njihovi republikanski pandani skreću u tom smjeru. Među lijevim podcasterima, primjerice, također je mnogo manje onih koji će nakon svakog događaja pribjeći nekom konspiratornom objašnjenju.

No to ne znači da ih nema – osim što trećina demokrata misli da je Trump lažirao napad na samog sebe, još 2007. više od trećine birača ljevice mislilo je da je predsjednik George W. Bush 2001. unaprijed znao da će teroristi napasti Ameriku 11. rujna. Čak 35% demokratskih birača vjerovalo je u to, dok se njih 39% nije slagalo s tom prilično bizarnom tezom, prema istraživanju Rasmussena starom sada već gotovo 20 godina. Nakon pojave društvenih mreža teorije zavjera samo su se pogoršale diljem političkog spektra.

Prije dvije je godine u časopisu Political Behavior objavljena studija na kojoj je radilo više istraživača, među njima, primjerice, i Joseph Uscinski, stručnjak za teorije zavjera. Zaključili su da nema velikih razlika između ljevičara i desničara u tomu hoće li vjerovati u pojedine konspiratorne teze, nasuprot dugotrajnim predrasudama da su desničari ipak skloniji tom načinu razmišljanja. Ukratko, republikanci su spremniji vjerovati onim teorijama koje se uklapaju u njihov pogled na svijet otprilike jednako snažno kao i demokrati onima koje su u skladu s njihovim svjetonazorom. Nasuprot tome, kada neka teorija nije ni "lijeva" ni "desna", dvije strane vjeruju u nju otprilike jednako snažno.

>>> VIDEO Trump i Harris raspravljali oko rata u Ukrajini

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljivo, najmanje se jedna dugovječna američka teorija zavjere tiče i Hrvatske. Naime, bespućima interneta kola popis "žrtava Clintonovih" ("Clinton body count") koji sugerira da je 50-ak poznatih ljudi koji su na ovaj ili onaj način bili povezani s bivšim predsjednikom Billom Clintonom i njegovom suprugom te bivšom ministricom vanjskih poslova Hillary umrlo "u misterioznim okolnostima". Na tom je popisu, primjerice, i Ron Brown, bivši američki ministar u Clintonovoj administraciji koji je stradao u zrakoplovnoj nesreći 1996. u blizini Dubrovnika.

Nedugo nakon njegove smrti pojavile su se teorije zavjera da je možda ubijen zbog čudne rane koju su liječnici vidjeli na njegovoj glavi. Nakon toga proveli su istraživanja rengdenom i "isključili bilo kakav drugi ishod osim tupog udarca u glavu", odnosno posljedicu toga što se avion srušio u tragičnoj nesreći. No Brown možda jest, a možda nije bio pod sumnjom zbog korupcije i možda jest ili nije znao previše o predsjedniku Clintonu, i teorija zavjere ostala je do danas. S druge strane, ta priča ima prizvuk 1990-ih koje bi se mogle posramiti pred 2024. godinom po količini raznih priča, konspiracija i "svi nam lažu" narativa.

>>> FOTO Trump, Bieber, Gates, Sinatra: Možete li prepoznati sve zvijezde koje su se našle s 'one strane zakona'?