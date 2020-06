Tena Mišetić ispitana u USKOK-u kao svjedok u aferi Vjetroelektrane

“Ružica je kontaktirala Tenu da se to pusti u proceduru javnog savjetovanja sa svim nedostacima...”, jedna je od rečenica koju je 14. svibnja izgovorila Josipa Rimac u tajno snimljenom razgovoru s Antom Sladićem, koja je, sudeći po događajima zadnjih dana, postala jedan od medijsko-političkih prijepora.

Koriste za političku promidžbu

Jer Tena čije je ime spomenuto u tom razgovoru je Tena Mišetić, zamjenica predstojnika Ureda premijera Andreja Plenkovića i, drže mnogi, njegova desna ruka. A ostalo troje osumnjičenici su iz afere Vjetroelektrane kojima je u ponedjeljak produljen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Jedan od tih svjedoka je i Tena Mišetić koja je u razgovoru Ante Sladića i Josipe Rimac koji se odnosio, kako sumnja USKOK, na prenamjene zemljišta spomenuta samo imenom, no ne i prezimenom. Kako je taj tajno snimljeni razgovor prepričan, po svemu sudeći, onako kako je vođen, u rješenju za provođenje istrage nije spomenuto njezino prezime. No od početka izbijanja afere nije bilo sporno o kojoj se Teni radi, zbog čega su se čak i priopćenjem svojedobno oglasili iz Vlade, pojašnjavajući što je njezin posao.

>> VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: 'Kada sve to prođe, sigurno imaš svojih 500.000 kuna...'

Uostalom, Tena Mišetić je i predložena za svjedoka u postupku protiv Josipe Rimac i ostalih osumnjičenih u aferi Vjetroelektrane te je, prema neslužbenim informacijama, prije nekog vremena i ispitana u USKOK-u kao svjedok. Što je izjavila, zasad se ne zna, no u središte pozornosti ponovo je dospjela nakon što je Nacional objavio da je USKOK u rješenju o provođenju istrage prikrivao da se radi o Plenkovićevoj najbližoj suradnici. Nacional svoje tvrdnje temelji upravo na činjenici da joj nije spomenuto prezime ni funkcija koju obnaša. Njihove tvrdnje prihvatio je i Davor Bernardić, koji je to iskoristio za svoju političku promidžbu.

– Današnje pisanje nekih medija potvrđuje da afera Vjetroelektrane seže sve do premijerovih vrata, odnosno do ureda kojim rukovodi Tena Mišetić. Nevjerojatno je da svjedoci još nisu pozvani na ispitivanje. To samo pokazuje da ovu Vladu obilježava sistemska korupcija bez obzira na to o kome se radi – kazao je Bernardić.

Inače, rješenja za provođenje istrage pišu mjerodavni tužitelji, a u njima se opisuje za što se osumnjičenike tereti te se iznose i neki dokazi na kojima se te sumnje temelje. Kako su rješenja za provođenje istrage uglavnom temelj za zahtjeve za određivanje istražnog zatvora, odnosno pišu se na početku istrage, u njima su navedeni oni detalji koji su po tužiteljevu stavu najbitniji.

>> FOTO Josipa Rimac pred USKOK-om

Način provođenja istrage

Koliko je opširno neko rješenje o provođenju istrage napisano ponekad ovisi i o tome koliko tužitelj ima vremena, jer mora voditi računa da mu ne isteknu rokovi. Svi detalji koji se doznaju tijekom istrage, obično opširnije budu elaborirani kasnije u podignutim optužnicama. Što se tiče sadržaja tajno snimljenih razgovora, ustaljena je praksa da se oni navode onako kako su izgovoreni, što kasnije zna dovesti do prijepora jer se optužba i obrana počesto ne slažu u tumačenju izgovorenoga. Pogotovo ako se govori u šiframa ili ako osobe koje se tajno snima ne navode pune identitete osoba o kojima govore, što se relativno rijetko događa.