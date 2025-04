Temperature se penju blizu 30 °C: Tri dana ćemo se shuhavati, DHMZ objavio i gdje

Sutra nas čeka pretežno sunčan i topao dan. U unutrašnjosti bi se popodne mogli pojaviti neki oblaci, ali kiše uglavnom neće biti. Vjetar će biti slab, osim u gorju gdje će povremeno puhati umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu će ujutro ponegdje puhati umjerena bura, a kasnije će je zamijeniti sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro će biti svježe, s temperaturama od 4 do 9 °C u unutrašnjosti i od 12 do 17 °C na obali, dok će se tijekom dana živa u termometru penjati do ugodnih 23 do 28 °C.

Foto: DHMZ

U petak nas očekuje sunčano vrijeme, a onda za vikend dolazi malo promjene – bit će više oblaka, osobito u nedjelju kada bi na zapadu moglo pasti i malo kiše. U unutrašnjosti će vjetar biti slab, ali od subote će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu u petak lagana do umjerena bura, koja će poslijepodne prijeći u jugozapadnjak. U subotu vjetar mijenja smjer na jugo koje će se u nedjelju proširiti cijelom obalom. Temperatura će na kopnu rasti sve do subote, dok će na obali polako padati, javlja DHMZ.

Istramet je objavio da nas iduća tri dana očekuje pretežno sunčano i svakim danom sve toplije vrijeme. U četvrtak idemo blizu 30 °C.