Temperature se danas penju do 25 °C, još može biti kiše. Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a oblačnije u gorju. Mjestimice će biti malo kiše, uglavnom u gorskoj i dijelu središnje Hrvatske te u Dalmaciji gdje su osobito poslijepodne mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u Dalmaciji prolazno okreće na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25 °C, u gorskoj Hrvatskoj malo niža, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje zbog lokalno moguće obilne kiše, osobito na otocima, izdano je za dubrovačku regiju: "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika."

Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, zbog vjetra je izdano za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić, a žuto je izdano za riječku regiju, zapadnu obalu Istre te za Dalmaciju.

Za vikend će vrijeme biti uglavnom suho, sunčanije i toplije, a onda ponovno dolazi promjena. "Vikend će proteći uz obilje sunčanog vremena i ugodnu toplinu, na Jadranu s najvišom temperaturom i oko 25 °C. Ujutro u unutrašnjosti može biti magle, a poslijepodne samo rijetko ponekog pljuska. U ponedjeljak rast naoblake, prema kraju dana s kišom u Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu. Pritom će na moru zapuhati jugo koje će jačati", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.