Tedeschi: Ortački kapitalizam i dalje živi

Emil Tedeschi jedan je od vodećih poslovnih ljudi u Hrvatskoj, a u razgovoru za Večernji list otvoreno govori o politici, deficitu upravljanja u društvu te odgovornosti poslovnih elita za stanje nacije. Za njega je domoljub onaj tko poštuje demokratska pravila i plaća porez svojoj državi, a ne onaj tko se busa u prsa i glasno viče. Proziva Ivicu Todorića da je vodio kompaniju poput sultana, a hvali Andreja Plenkovića jer je donio zakon koji se ne bi, po njegovu mišljenju, usudila donijeti lijeva Vlada. U svojoj kompaniji provodi restrukturiranje, a tvrdi da ga u ovom trenutku ne zanima kupovanje Agrokora ni njegovih dijelova čime demantira da se udružuje u konzorcij kompanija koje žele preuzeti najveći poslovni sustav.

Atlantic Grupa nedavno je dobila nagradu Zagrebačke burze. Često vas ističu kao uspješnu kompaniju i hvale za transparentnost poslovanja...

Žalosti me što smo uspješni u društvu koje je neuspješno. Godinama već govorim o odgovornosti elita, ali ću i dalje inzistirati jer pozicije koju zauzimaju vodeći ljudi u različitim sferama društva obavezuju. U prošlosti je vrijedila izreka “noblesse oblige”, plemstvo obvezuje, a danas se može reći da vodstvo obvezuje. Uz različite povlastice koje nosi liderska pozicija, ona sa sobom povlači i daleko više obaveza i odgovornosti u odnosu na širu zajednicu.

Je li sanacijom Agrokora nestao ortački kapitalizam ili je i dalje dominantan oblik poslovanja?

Na poslovnoj sceni razvili su se standardi, postignuti su rezultati i govoriti da nema kvalitetnih kompanija, pojedinaca i timova ne bi bilo u redu jer to ne bi bilo točno, a time bih govorio i protiv sebe i svojih suradnika. Ne treba biti lažno skroman. Ali postoje li u našem društvu strukture i društvene grupe koje se duboko zalažu da ne dođe do promjena na bolje, jer im samo nesređena situacija odgovara… to je sigurno tako. Kod nas postoji jedan dio poslovnih ljudi koji su u sprezi s ljudima koji kontroliraju tokove javnog novca od državne do lokalne razine te i dalje na životu drže koncept ortačkog kapitalizma. Biznisi prebacivanja zemljišta iz poljoprivrednih u građevinska stvaraju profite usporedive samo sa zaradama švercom narkotika i oružja. Postoje još uvijek natječaji koji se pišu samo za nekoga i ne treba biti jako informiran da bi se to vidjelo. Ipak, toga je manje i tržište se pročišćava. Čim je došla konkurencija, uz slobodu medija, ljudi su u mogućnosti propitivati i postoje institucije koje rade svoj posao.

>>Cijeli razgovor s Emilom Tedeschijem pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od subote ili u našem e-izdanju.

Ne propustite i sljedeće teme:

>>Bernardić: Nakon EU izbora položit ću račune stranci

>>Ženska dominacija na Pantovčaku: Hrga sedma dužnosnica u uredu Kolinde Grabar-Kitarović

>>Zbogom bakalar: Hrvati na blagdanskom stolu sve više žele domaću morsku i slatkovodnu ribu

>>Božić u digitalno doba: Dan kada umiru stara božanstva, a rađaju se novi bogovi