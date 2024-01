Tajvan na nogama zbog kineskog satelita, građanima stigla poruka upozorenja: 'Ušao je u naš zračni prostor'

Tajvanska vlada izdala je u utorak upozorenje na zračni napad, objavivši kako je kineska raketa sa satelitom preletjela njezin južni zračni prostor, što je tajvanski ministar vanjskih poslova opisao kao dio obrasca uznemiravanja danima prije ključnog događaja - izbori. Reuters piše kako je Ministarstvo obrane poslalo sigurnosno upozorenje za cijeli otok korisnicima mobilnih telefona u Tajvanu nakon 15 sati po lokalnom vremenu (07:00 GMT), otprilike u isto vrijeme kada su kineski državni mediji potvrdili lansiranje znanstvenog satelita.

U "predsjedničkom upozorenju" korištene su riječi "lansiranje satelita od strane Kine" na kineskom i "raketa" na engleskom. Ministarstvo obrane kasnije je okrivilo "nemar" za pogrešno spominjanje projektila. U subotu se u Tajvanu održavaju predsjednički i parlamentarni izbori. Peking tvrdi da je Tajvan njihov vlastiti teritorij i izbore je označio kao izbor između mira i rata preko Tajvanskog tjesnaca. Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Kine o suverenitetu.

Taiwanese are pissed off that the DPP chose to send out an island-wide missile alert over a scheduled satellite launch by China National Space Agency in collaboration with the European Space Agency.



The Taiwan military under DPP government sent a missile warning yesterday to all… pic.twitter.com/qOUhTX8ksE