'Svojedobno bi političari saslušali arhitekte, što nikako nije značilo da će ih i poslušati. Danas ni toga nema'

Branko Silađin zasigurno je jedan od naših najznačajnijih arhitekata koji potpisuje brojna obilježja današnjeg Zagreba. Poput rekonstruiranog središnjeg gradskog trga, primjerice. Uspješan je arhitekt i stereotip o zanimljivu životu u njegovu je slučaju apsolutno primjenjiv, no kod Silađina tek nakon susreta s njim shvatite stvarno značenje takve tvrdnje, kao što do kraja shvatite ulogu arhitekta u društvima bilo kojeg razdoblja. I vidi se to kada sjednete u njegov ured, koji ne odaje sav značaj njegove karijere.



- Ovdje sam odrastao, pa sam se ovdje i vratio te radim koliko imam volje udovoljiti traženjima koja dođu - bile su riječi kojima nas je dočekao. Intrigantni su detalji koji otkrivaju način razmišljanja kao i obilježja životnih razdoblja. Na zidu je set fotografija poredanih kronološki, na sobnom stoliću kutija s natpisom “Moderna”. I u njoj dva iskorištena cjepiva pokraj tlocrta. Cijepio se, kaže, Modernom, a zbog moderne se i zarazio arhitekturom. Vrsta je to kreacije koja dijeli one najbolje od boljih, koja obilježava one koji ostavljaju čvrste i opipljive tragove postavljene tako da ostaju na bilo kakve zamisli koje nosi ovo naše doba pregradnje, utrke za kvadratima. I već je to dovoljno da se razgovara s Brankom Silađinom, no kada se pokrene tok misli jednog od najboljih arhitektonskih i urbanističkih umova koje imamo, dobije se toliko više, dovoljno za jedan životni intervju.