Svinjogojci očajni: Po tovljeniku gubimo 100 eura

Ovo sada nije 5 do 12, nego 12 i 15. U zadnjih šest mjeseci cijena žive vage pala je 40%, no ni u takvoj situaciji nitko od trgovaca ne želi kupovati naše svinje , nego se uvoze europski viškovi. Po svakom tovljeniku od oko 170 kg gubimo najmanje 100 eura, tako da nas uskoro neće ni biti – upozorio je svinjogojac i član UO Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Antun Golubović, istaknuvši kako proizvođači ne mogu više čekati novoga ministra poljoprivrede 11 dana da ga se potvrdi, a kamoli još nekoliko mjeseci da se snađe. Traže hitan sastanak s premijerom Plenkovićem ili s nekim od potpredsjednika Vlade kako bi se što prije aktivirao članak 168. o uređenju tržišta po kojem bi se prvo rješavali domaći viškovi, pa tek onda, bude li za to potrebe, uvozilo.

Potpredsjednik HPK Mato Mihić objašnjava kako trenutačne brojke govore o čak 25.000 svinja na velikim te 10.000 na malim gospodarstvima koje hitno treba "maknuti" s tržišta. Da je riječ o suludoj situaciji, najbolje govori činjenica da je Hrvatska u svinjetini samodostatna svega 50-ak posto, dok klaonice prijavljuju još veća klanja od prosječnih – zbog uvoznih iz Danske i Njemačke. Ako su neke druge članice EU mogle aktivirati članak 168., zašto ne bi i Hrvatska. Cijena živih svinja na njemačkoj burzi je 1,16 eura, hrvatske svinjogojce proizvodnja po kilogramu stoji 1,70 eura, a trgovački centri, primjerice, svinjski but bez kostiju – naravno, uvozni – nude po 3,5 eura ili nekadašnjih 25 kuna.

Novi udarac je i pojava slinavke i šapa u Njemačkoj, zbog čega se tamošnji viškovi, umjesto u Koreju i Japan, usmjeravaju na intra tržište EU. Iz HPK tako nisu ni za zamrzavanje cijena namirnica. Zahtijevaju da se proizvodi ne smiju prodavati ispod cijene koštanja, kako bi se zaštitila njihova gospodarstva.

