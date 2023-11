'Razotkriti se' ili šutjeti: 'Nemam se čega stidjeti, ali strah me odbacivanja okoline'

S tim se uoči ovog razgovora borila i naša sugovornica. No takva odluka nije nimalo jednostavna. 'Jasno mi je da netko može prepoznati da se radi o meni, ali nije jednostavna odluka razotkriti se na ovaj način. Mislim nemam se čega stidjeti, to je dio mene, ali s druge strane uvijek me strah kako će to biti primljeno, jer čini mi se da još uvijek ljudi ne reagiraju najbolje na to, posebno ljudi u struci', kaže nam djevojka iz Zagreba koja je otkrila svoj ADHD u kasnim 20-im godinama.



'Ne, nije mi žao. Ne bi se htjela mijenjati. Ja sama s tim nemam problem, pomirila sam se i prihvatila to, ali me strah odbacivanja okoline. Generalno, koliko god ja bila komunikativna, otvorena, brbljava i ostavljala takav dojam, zapravo nemam baš puno samopouzdanja. Svaka pa i najmanja šansa da budem odbačena budi mi strah', priča nam sugovornica koja kaže kako je od malena osjećala da je drugačija od ostalih ljudi oko sebe.



'Shvatila sam da imam ADHD nekada tijekom osnovne škole, kada sam prvi put čula za njega. Vjerujem da je mama prva uočila da nešto ne štima. U vrtićkoj dobi sam zapravo bila baš jako hiperaktivna, letjela s jedne igre na drugu. Uopće se nisam mogla zaigrati dulje vrijeme. U tim nižim razredima osnovne škole sam imala problema s koncentracijom, nisam se mogla fokusirati deset minuta u komadu da nešto odradim', kaže nam sugovornica koja do odrasle dobi unatoč svim simptomima nije tražila dijagnozu. Kaže, tada nije vidjela svrhu. No s vremenom su stvari postajale sve teže, a ona je shvatila da bi joj možda spoznaja i potvrda o tome događa li se upravo to na što ona sumnja pomogle. Nakon toga naišla je na jednu od grupa podrške gdje je kako kaže shvatila 'pa gle ima i drugih ljudi poput mene, koji tako, da ne kažem čudno funkcioniraju'. Dijagnozu je dobila, kombinirani tip ADHD-a. 'Sada mi se čini kao da konačno to mogu u potpunosti prihvatiti. To mi je između ostalog značila ta dijagnoza. Suočavanje s tim.'

VEZANI ČLANCI

Nije do sada nikada na poslu imala problema zbog simptoma ADHD-a, ali muči se s administrativnim dijelom posla. 'To mi je, recimo, isto jedan jako veliki problem. Takvi obrasci, osobito oni koji zahtijevaju puno brojki, bez obzira što nema tu nikakvog nekog teškog računanja. Meni takve stvari i dan danas predstavljaju veliki problem i na to potrošim jako puno vremena. I onda odgađanjem sebi još dodatno zakompliciram život.'



Rad s djecom joj je ono u čemu uživa, no kada je na poslu trebala zapisivati sate i računati koliko je radila prekovremenih kako bi dobila plaću u skladu s tim, radije bi ponekad, kaže 'poklonila' odrađeno nego se borila s brojevima. 'Brojke su mi jednostavno apstraktan pojam, ujedno mi i imaju i nemaju smisla. Dok dođem do kraja običnog zbrajanja potpuno me to iscrpi'. Kada je došla raditi na radno mjesto gdje nije bilo računanja satnice, već su se dolasci bilježili karticom na ulazu i izlazu, kaže da joj je pao kamen sa srca. 'Pa ovo je fantastično. Neki kažu, ali nema mrdanja, svaka sekunda se bilježi, ali meni to nije problem, samo da ne moram računati sate. Jer tako imam svoj unutarnji mir.' Kaže kako je svjesna da je nekim ljudima to jedna jako banalna stvar, ali za nju predstavlja veliki problem.

VEZANI ČLANCI

'Svijet funkcionira po rokovima. Ne pita me jesam li sada u hiperfokusu. To je najgori dio. Ja ne očekujem, naravno da se meni prilagodi cijeli svijet, ali zbog toga se osjećam loše. Jer mi zapravo jednostavne stvari stvaraju veliki problem. Ljudi ono što baš ne vole odrade i idu dalje, a meni zbog odgađanja mrski posao postane još teži', objašnjava nam te dodaje kako je svjesna da postoje razne strategije kojima ljudi s ADHD-om sebi olakšavaju život, ali kako će njoj takve stvari bez obzira na sve moguće alate i strategije uvijek biti teške. Jedino se nada da će pronaći načine koji će joj omogućiti da se bolje emotivno nosi s time, da je manje pogađaju takve situacije, kad je u svojim očima 'zakazala'. 'Uvijek me prati ta grižnja savjesti'.



Dodatno ju smatra, obilježava loša organizacija vremena, zbog čega uglavnom kasni svuda, a to je čini jako nervoznom. Jer nije to ono kašnjenje kad te nije briga, nego kašnjenje koje je rezultat drugačije percepcije vremena koje imaju ADHD-ovci. 'To me uzrujava strašno čak i kada kasnim samo dvije minute, jer sama ta činjenica da se ne nosim dobro s vremenom jako me uzrujava. To je veliki stres zapravo, da nigdje ne mogu doći mirno i opušteno.'

VEZANI ČLANCI

Ukoliko sumnjate da biste mogli imati ADHD pogledajte i potencijalni popis simptoma na stranici Hiperaktivni sanjari , udruzi koja je prva počela javno govoriti o postojanju tog problema kod odraslih, a godinama već pomaže udruživanjem i savjetima roditeljima čija djeca imaju dijagnosticiran ADHD. Udruga organizira i grupe podrške za odrasle o čemu informacije možete naći OVDJE .

U novije vrijeme formira se i kolektiv AjDe HajDe koji također organizira grupe podrške za odrasle. Informacije o tome možete pronaći OVDJE .

Na Facebooku postoji nekoliko grupa podrške za odrasle s ADHD-om koji okupljaju ljude iz cijele regije, a koji virtualno dijele svoja iskustva i savjete. Jednu možete pronaći OVDJE .

Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.