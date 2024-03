Šveđani u akciji: NATO uočio neobična kretanja iznad Baltika, poletjeli i belgijski i njemački lovci

Švedski mlažnjaci JAS-39 Gripen po prvi puta su poletjeli u aranžmanu NATO-a nakon što su saveznici u jutarnjim satima ovog ponedjeljka radarom otkrili neidentificirani trag iznad Baltičkog mora koji je išao od Kalinjingrada do kopnene Rusije, objavio je Savez. Nakon što je i posljednja zemlja, Mađarska, ratificirala članstvo Švedske u NATO-u prošlog tjedna, švedski piloti su po prvi puta i izveli akciju u zraku.

U pomoć im je, izvijestio je NATO, došla i Belgija s borbenim zrakoplovima F-16 iz Litve, a otkriveno je kako se tim prostorima kretao ruski Tu-134 koji nije bio na planu leta. Nešto kansije toga dana radar je uhvatio i ruski An-26, zbog čega su njemački presretači u Lielvardeu, kao i švedski Gripeni ga sustigli te ispratili iz zračnog prostora.

Swedish 🇸🇪 fighter jets help with #SecuringTheSkies over the Baltic Sea only days after becoming a NATO Ally.



Together with 🇧🇪 🇩🇪 jets, they conducted routine visual identification of Russian planes, their first such missions since becoming a member



