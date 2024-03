Povijesni trenutak! Finski i švedski vojnici objavili snimku: 'Prvi put prelazimo granicu'

Vojna vježba NATO saveza pod nazivom "Nordic Response 24" ušla je u novu fazu, a uslijedio je povijesni trenutak za savez u kojem su sudjelovali finski, švedski i norveški vojnici. Vježba, koja se održava u sklopu najveće NATO-ove vježbe nakon Hladnog rata, uključuje niz aktivnosti na obali Norveške, ali i u drugim zemljama sjeverne Europe.

"Zajedno činimo sjevernu Europu sigurnijom, a danas je sjeverno krilo Europe dovršeno. Finske i švedske trupe prešle su norvešku granicu prvi put kao NATO saveznici", rekao je švedski ministar obrane Pal Jonsson.

⚡️Today, for the first time in history, NATO will start military exercises on the territory of 🇫🇮Finland, which has 1,340 kilometers of a common border with 🇷🇺Russia



Maneuvers called Nordic Response 24 will also take place in the northern regions of 🇳🇴Norway and 🇸🇪Sweden and… pic.twitter.com/wIw32IjEnj