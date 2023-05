Skandalozno! Svećenik koji je napao časnu dobio novu župu, žrtva napustila Hrvatsku

Prije godinu dana, zemlju je obišao slučaj župnika Domagoja Kelave koji je napao časnu sestru i susjedu, zadavši im pritom tjelesne ozljede. Danas je poznat i epilog njegove priče - Kelava je dobio novi posao, a časna sestra napustila je Hrvatsku.

Podsjetimo, župnik je 26. travnja prošle godine oko 19 sati u Sukošanima ispred župnog ureda vidno alkoholiziran verbalno napao 70-godišnju časnu sestru, psujući je riječima "je*** ti mater", da bi ju potom udario šakom u lice uslijed čega je pala na tlo. Kelava se zatim udaljio u župni ured, a časna je sestra zadobila vidljive ozljede lica i ogrebotine po laktu lijeve ruke, izvijestila je tada policija. Napad se odigrao na javnom mjestu te je uznemirio prolaznike, dodaje se u izvješću. Usprkos svemu navedenom, svećenik je dobio samo 10 dana zatvora.

Ubrzo nakon, već 16 svibnja, Kelava je ponovno napao i to svoju 43-godišnju susjedu, za što je dobio 15 dana zatvora. Obje su žene tvrdile da njihove ozljede nemaju veze sa svećenikom, no s obzirom na to da su se incidenti dogodili u javnosti, postojali su drugi svjedoci.

Zadarska nadbiskupija tada se ispričala žrtvama, svećeniku zabranila održavanje misa i ispovijedanje te ga na kraju i udaljila od župe, no Zadarski list doznaje da je Kelava dobio novi posao. U adresaru Zadarske nadbiskupije piše da je imenovan upraviteljem Župe Uznesenja BDM na otoku Ravi, što je i potvrđeno od strane Nadbiskupije.

- Nakon kaznenog postupka te ispunjenja kaznenih i disciplinskih mjera zbog lošeg i neprihvatljivog ponašanja koje Crkva osuđuje i zbog kojih žali, gajimo nadu i povjerenje u popravak, navodi se u odgovoru Nadbiskupije uz ispriku žrtvama i svima koji su zbog župnikova ponašanja u spomenutom slučaju bili povrijeđeni. Napadnuta časna sestra je pak napustila Hrvatsku i otišla u novi samostan.

