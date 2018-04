Macron pozvao SAD da odbace nacionalizam i izolacionizam

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je u govoru pred oba doma američkog Kongresa pozvao Sjedinjene Države da odbace nacionalizam i izolacionizam te pozvao Washington da ostane vjeran idejama suradnje.

Macron je osudio "nacionalizam i izolacionizam" i pozvao Washington da ih odbaci. Naglasio je da i uz multilateralizam zemlje mogu i dalje očuvati svoje pojedinačne identitete.

"Možemo izabrati izolacionizam, povlačenje i nacionalizam - to je jedna opcija. Može nam biti privlačna kao privremeni lijek za naše strahove. Ali zatvaranje vrata svijetu neće zaustaviti evoluciju svijeta", naglasio je. Treba osmisliti zajedničke odgovore na globalne prijetnje te ojačati multilateralnu suradnju, mišljenje je francuskog predsjednika za koje je dobio veliki pljesak senatora i zastupnika.

"To traži - više nego ikad - uključivanje SAD-a.. jer su Sjedinjene Države one koje su osmislile multilateralizam. Upravo vi danas trebate pomoći da se on očuva i ponovno osmisli".

Macron je dočekan velikim pljeskom zastupnika i senatora koji su ustali i više od tri minute pozdravljali dolazak francuskog predsjednika u dvoranu, a neki od njih zavikali su i "Živjela Francuska".

"Ovo je velika čast za Francusku, za francuski narod i za mene osobno da ovdje budem primljen, u ovo svetište demokracije, gdje je zapisan toliki dio američke povijesti", rekao je na engleskom.

Njegova supruga Brigitte došla je malo prije njega i također dobila veliki pljesak.

Macron je istaknuo da Pariz neće napustiti nuklearni sporazum s Iranom, ako umjesto njega neće postojati nešto još bolje, a odnose sa SAD-om kamo je stigao kao prvi strani čelnik u državnom posjetu nazvao je "vrlo posebnima".

"Što se tiče Irana, cilj je jasan: Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje. Ni sada, ni za pet godina, ni za deset godina. Nikad", naglasio je.

"Mislim da možemo surađivati u izgradnji ovog sveobuhvatnog sporazuma za cijelu regiju, za naše narode, jer mislim da on u dobroj mjeri odgovara na naše brige".

Trump i Macron obvezali su se u utorak da će primijeniti snažnije mjere prema Iranu, no Trump nije želio obećati da će Sjedinjene Države "ostati" u nuklearnom sporazumu iz 2015. te je zaprijetio Teheranu odmazdom u slučaju da ponovno pokrene svoj nuklearni program.

Zapadni diplomati kazali su u srijedu da su Velika Britanija, Njemačka i Francuska blizu dogovora o paketu mjera koji će predložiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ne bi li ga uvjerili da ne raskine sporazum s Iranom o njegovu nuklearnom programu.

"Europa i SAD mogu surađivati u izgradnji svjetskog poretka 21. stoljeća, one se trebaju zajednički oduprijeti globalnim izazovima", rekao je šef francuske države, a za Washington i Pariz rekao je da imaju "vrlo posebne odnose".

Macron je također u govoru istaknuo da za ljude nema "planete B", a da ovaj planet uništavamo emisijama CO2, zagađivanjem oceana i uništavanjem bioraznolikosti.

Izrazio je i uvjerenost da će se SAD vratiti Pariškom klimatskom sporazumu.

Za nedavna iskustva s Facebookom rekao je da pokazuju potrebu zaštite privatnosti građana, a istaknuo je i kako se treba boriti protiv virusa lažnih vijesti.