'Sve što je on htio, ja sam morala napraviti. Onda me počeo daviti i pričao da ga provociram'

Početak veze izgledao je idilično, ali ubrzo je uslijedio zaplet koji je daleko od bajke. Učenica srednje škole (17) upoznala je dvije godine starijeg momka koji se u kratkom roku pretvorio u osobu koja joj je umalo uništila život. Jedna kriva riječ bila je dovoljna za nasilje, psihičko i fizičko.

- Sve što je on htio, ja sam to morala napraviti. Ako ne bih mogla van ili nešto, on bi poludio - ispričala je potresena djevojka za Provjereno. Ako joj se mobitel slučajno isključio, mladić bi opet 'puknuo' jer nije znao gdje je i što radi. No to je bio tek početak.

Uplašena 17-godišnjakinja s nikim nije razgovarala o ovom problemu, a s vremenom zahtjevi nasilnika postajali su sve teži i učestaliji. Svakog bi ju dana čekao u kafiću pokraj škole, a tražio ju je i da neopravdano izostaje iz škole. Kada mu je srednjoškolka rekla da ne može samo tako napustiti nastavu, slao bi joj poruke da ga prestane provocirati.

- Nakon nastave krenuo me stiskati za vrat, ramena i ostalo mi je to plavo. Onda me počeo daviti i cijelo vrijeme je pričao da ja njega provociram. Poslije toga je rekao da je njemu žao što on to mora raditi i da će prestati - prisjeća se zlostavljana djevojka.

Međutim, njegovo ponašanje nije bilo u skladu s obećanjem. Nasilnik je ubrzo u svoju bolesnu igru uključio i obitelj djevojke pa je učenici prijetio da će njen otac dobiti otkaz ako prekine s njime. Iako mu djevojka nikad nije rekla ime oca i gdje radi, mladić je sve sam saznao.

Zbog straha da ne ugrozi svoju obitelj djevojka nikome nije pričala o maltretiranju, ali majka je primijetila da se nešto događa. Na kraju joj je potresena kćer ispričala istinu nakon čega su otišle na policiju gdje su ih uvjerili da će poduzeti sve da teroriziranje prestane. No pozivi i prijetnje nisu prestajali pa su majka i kći ponovno podnijele prijavu. Zlostavljač je priveden, ali uskoro je ponovno završio na slobodi, iako je Županijski sud u rješenju naveo da se radi o opasnoj osobi. Određena mu je zabrana pristupa koju je ubrzo prekršio pojavivši se ispred škole.

U međuvremenu obitelj učenice doznala je za još dvije žrtve istog nasilnika koje su ga također prijavile policiju, ali oba slučaja su završila bez posljedica. Za istom osobom raspisana je i međunarodna tjeralica, dok on slobodno šeće na slobodi.