“Sve što imaš podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu”

Nova knjiga pape Franje “Različiti i ujedinjeni. Komuniciram, dakle postojim” u izdanju vatikanske izdavačke kuće (Libreria Editrice Vaticana) usredotočena je na odnose, komunikacije i vjere. To je pogled preko opasnosti, aktualnost poruke.

List Corriere della Sera objavio je odlomke iz knjige, a počeli su s citatom evanđelja:

“I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: ‘Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?’ Isus mu reče: ‘Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!’

On mu odgovori: ‘Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.’ Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: ‘Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.’ On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.

Video - Papa Franjo nedjeljnu molitvu Angelusa prvi put vodio predvodio putem video prijenosa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sva tri evanđelja prenose epizodu o “mladom bogatašu”, kojem se zapravo ne zna dob, koji pita Isusa što treba učiniti za ulazak u vječni život. ¨Papa Franjo zatim piše kako postoji jedan mali detalj koji donosi samo Evanđelje po Marku, unutar razgovora, pitanja i odgovora. Jedino evanđelist Marko piše: “Isus ga na to pogleda, zavoli ga” (Mk 10,21). Detalj koji se papi Franji čini odlučnim, posebno zato što govori mnogo o Isusovu stilu, onom koji je “suština”, “sastojak” i naznačuje put za život pravih ljudi u svijetu. Biti čovjek znači komunicirati, ući u kontakt sa svijetom i s drugima te konstruirati odnose. Dok dvojica razgovaraju, Isus ne misli samo na ono što želi reći svome sugovorniku, već misli na njega, na onoga koga ima pred sobom, dapače prije negoli pomisli gleda ga, fiksira, s ljubavlju. Taj stil Isus pokazuje ne samo s mladim bogatašem već sa svim osobama koje je susreo. Na koncu evanđelje je također priča tolikih Isusovih susreta tijekom njegova hoda po Palestini, piše papa Franjo.

Isus ima taj pogled i, kada Judi nudi lice nazivajući ga “prijateljem”, kada gleda Petra dok se pijetao glasa i, premda ga teško shvaćamo, to je isti pogled kada u tišini promatra mizeran spektakl kralja Heroda koji očekuje od njega neko čudo prije negoli ga razočaran vraća Pilatu. I tijekom dijaloga s rimskim tužiteljem Isus ga gleda s ljubavlju. Kršćanska vjera temelji se na toj jednostavnoj tvrdnji: Isus je Božje prirode, a Bog je ljubav. To je temelj koji određuje seriju posljedica i mijenja sve u načinu kako stajati u kršćanskom svijetu. Bez tog pogleda ljubavi ljudska komunikacija, dijalog među osobama može lako postati samo dijalektički dvoboj. Onaj pogled otkriva, međutim, da je u pitanju druga stvar, vrtoglava, koja nema u svome središtu smisao diskusije, već mnogo više, odnosno sam smisao postojanja, moga i mojeg sugovornika, primjećuje papa Franjo.