Sve informacije vezane uz obnovu na jednom mjestu: Otvara se Informativni centar 'Obnova'

Sve informacije vezane uz postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije, građani će od danas moći dobiti na jednom mjestu. S radom započinje Informativni centar "Obnova", smješten u Ulici kneza Mislava.

Informativni centar otvara se s ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa, a zajednički su ga oformili Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Službenici navedenih institucija građanima će pružati savjete i davati potrebne informacije, dok će pravnu podršku pružati i Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radno vrijeme samog centra bit će od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati te subotom od 8 do 13 sati.

Povodom otvaranja "Obnove", ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat posjetit će centar u 13 sati.

VIDEO Potres u Zagrebu