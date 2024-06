Sutra počinje prvi ovogodišnji toplinski val, izdana upozorenja: 'Budite na oprezu'

Vrijeme će sutra ponovno biti sunčano i vruće, a poslijepodne i navečer na zapadu se očekuje umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj ponegdje na udare i jak, a na Jadranu i južni te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 20, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 16, a na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna bit će većinom između 31 i 36 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog iznimno visoke temperature, DHMZ je za dio zemlje za sutra izdao žuto upozorenje koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno. Naime, meteoalarm zbog toplinskog vala izdan je za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju.

"Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", istaknuo je DHMZ.

VEZANI ČLANCI:

Prvi ovogodišnji toplinski val, koji sutra počinje, vrhunac će imati u petak kada, kako navodi HRT, počinje novo nestabilno razdoblje.

"Idućih dana na kopnu će vrijeme biti u znaku toplinskog vala. Prevladavat će sunčano i vruće, s vrhuncem toplinskog vala u petak - od kada atmosfera više neće biti posve stabilna, pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. I na Jadranu obilje sunčana vremena te vrlo topla i vruća. Uz visoke dnevne temperature noći će biti tople s temperaturom mjestimice višom i od 25 °C, što će nekima otežavati dobar san. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, u petak prolazno jugozapadni", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.