Sutra glasovanje za legalizaciju konoplja, Socijaldemokrati skeptični: 'Nećemo donijeti zakon dok ne prođe u EU'

Klub zastupnika Socijaldemokrati predstavio je danas zakon o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Riječ je o zakonu koji je svojedobno za SDP izradila i sada za potrebe Socijaldemokrata osuvremenila Mirela Holy, njihova članica stranačkog aktiva Zelena samodostatna Hrvatska.

Zakonom o kojem se danas po hitnom postupku raspravljalo, a sutra će se u Saboru i glasati, potpuno bi se liberalizirala i legalizirala konoplja, i to i u medicinske, ekonomske, industrijske, ali i rekreativne svrhe. Kako je objasnila Mirela Holy, riječ je o vrlo progresivnom zakonu budući da omogućava uzgoj devet ženskih biljaka u punom cvatu, s obzirom na to da su istraživanja pokazala da ljudi koji boluju od teških bolesti, poput multiple skleroze, trebaju imati taj broj biljaka kako bi mogli bez problema uzgojiti dovoljne količine pripravaka koji im omogućuju normalan život.

– Također, biljke mogu uzgajati i oni koji rekreativno žele uživati u konzumaciji kanabisa, no procjenjuje se da će oni to činiti tako što će pripravke kupovati u specijaliziranim trgovinama. Ovaj prijedlog zakona donosi i regulaciju proizvodnje konoplje u građevinske svrhe te za proizvodnju biokompozita, što je izrazito važno jer biokompoziti mogu zamijeniti plastiku, koja je veliki problem za okoliš – kazala je Holy. Sve navedeno je, dodala je, predviđeno regulirati pravilnicima koji bi trebali biti doneseni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog prijedloga zakona.

Tradicija i kultura

Da je riječ o vrlo lukrativnoj industriji, Holy je objasnila na primjeru Kanade. Ta je država, kazala je, legalizirala konoplju u rekreativne svrhe, a službeni podaci kanadske gospodarske komore govore da je 2021. godine Kanada uprihodila 17 milijardi dolara samo od rekreativnog konzumiranja kanabisa, ne uključujući druge oblike konoplje. Otvoreno je tisuću novih radnih mjesta i njih još deset tisuća povezanih s ovom industrijom. U Socijaldemokratima vjeruju da će legalizacija konoplje u idućih deset godina otvoriti novih stotinjak tisuća radnih mjesta pa više nije, kažu, pitanje hoćemo li donijeti zakon o legalizaciji i liberalizaciji konoplje, nego kada.

Kako je pak danas na konferenciji za medije objasnila šefica Kluba zastupnika Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec, tema iskorištavanja konoplje kontinuirano je u agendi njihove stranke te je dodala da se pri tome oslanjaju na našu tradiciju i kulturu te na gospodarske osnove koje su se njegovale na ovom području još u vrijeme Jugoslavije.

– Rusija je prednjačila u proizvodnji konoplje, a bivša je država bila pozicionirana od trećeg do petog mjesta u tom segmentu. Naši stari, naše starije generacije, upoznati su s proizvodnjom konoplje u poljoprivredne i druge svrhe. I naše moslavačke nošnje izrađivane su od konoplje. Mi koji još živimo u tim krajevima imamo i stare predmete koje su naši preci upotrebljavali za proizvodnju konoplje te je naša ideja vratiti Hrvatskoj sve potencijale i mogućnosti koje bi joj konoplja mogla donijeti; ne samo u gospodarskom nego i u poljoprivrednom, turističkom i svakom drugom segmentu – kazala je Posavec Krivec istaknuvši da je to prilika koju Hrvatska ne smije propustiti. Štoviše, to je, drže u Socijaldemokratima, prilika da Hrvatska bude predvodnica u tom segmentu jer, kažu, imamo sve potencijale i prirodne preduvjete. Kao zemlju uzor navode Njemačku, koja je napravila izračune i projekcije te zna što proizvodnja i uporaba konoplje može donijeti njezinu jakom gospodarstvu.

No unatoč tome što svoj prijedlog zakona smatraju i kvalitetnim i iznimno potrebnim Hrvatskoj, u Socijaldemokratima su uvjereni da on sutra ipak neće biti izglasan. Pa čak ni unatoč činjenici što su svoje potpise da se zakon u proceduru “progura” po hitnom postupku dali i neki zastupnici s desnice, poput Zlatka Hasanbegovića iz Domovinskog pokreta ili pak nekih zastupnika iz vladajuće koalicije poput, primjerice, Milorada Pupovca.

Bez punog potencijala

– Ja sam načelno svojim potpisom podupro da se zakon stavi u hitnu proceduru kao što bih dao potpis da se u Saboru raspravi bilo koji zakon. Dakle, nisam ulazio u problematiku – kazao je Hasanbegović dodavši kako po njemu i dalje treba razlikovati upotrebu kanabisa u medicinske svrhe i, primjerice, rekreativne.

Iz čega je jasno da neće poduprijeti zakon o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Isto se očekuje i od zastupnika vladajućeg HDZ-a, ali i ostalih desnih stranaka, ali može se očekivati da će za zakon ruke podići SDP-ovci koji se i sami zalažu za korištenje konoplje te zastupnici Zeleno-lijevog bloka, GLAS-a, Centra...

– Činjenica je da, sve dok se legalizacija kanabisa ne progura u Njemačkoj i Europskoj uniji, mi u Hrvatskoj nećemo donijeti taj zakon – kazala je Vesna Nađ, zastupnica Socijaldemokrata.

