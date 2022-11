Oporba: Pravo glasa na čitavom teritoriju Hrvatske mora vrijediti isto

Ujedinjena oporba danas je odlučila da će Vladi i Saboru uputiti zajedničku inicijativu za promjenom izbornog zakona. Sva oporba suglasna je da glas svakog birača mora vrijediti jednako, a po pitanju modela izbornih jedinica postoje razlike.

- Zajednički je zaključak da će oporba pokrenuti inicijativu da se ide u promjenu izbornog zakona i promjenu izbornih jedinica. O tome smo se svi složili kao oporba. Naravno, nismo ni u Sjevernoj Koreji ni u HDZ-u da svi moramo razmišljati isto, što znači da svaka od oporbenih stranaka ima neke svoje prijedloge o modelu prekrajanja izbornih jedinica, no o tome ćemo razgovarati na idućim sastancima. Nije lako složiti izborne jedinice da svi budu zadovoljni, ali glavno je da se ide u promjenu izbornog zakona. Ne možemo ljude u Slavoniji i u drugim dijelovima zemlje koji su u Domovinskom ratu stradali i koji su zbog politike HDZ-a proteklih godina opustošeni - opet kažnjavati. I to tako da njihov glas na izborima manje vrijedi - kazao je nakon sastanka oporbe Stipo Mlinarić (DP).

Na njega se nadovezao čelnik SDP-a.

- Danas smo na sastanku oporbe dogovorili još jednu inicijativu koju ćemo uputiti Vladi i Saboru. Već u siječnju nakon prvih objava rezultata popisa stanovništva postalo je jasno kolike su razlike u onom dijelu koji se odnosi na naše sadašnje izborne jedinice i koliko je sad nejednako pravo glasa na području cijele Hrvatske. Zato treba ponoviti - izborne jedinice koje danas sve biraju 14 zastupnika u Sabor toliko su neravnomjerno raspoređene da nakon posljednje objave rezultata popisa stanovništva proizlazi da bi neke izborne jedince trebale birati 12, a neke 16 zastupnika. Kada znamo da je Ustavni sud prije nekoliko godina Saboru i Vladi uputio izvješće kako bi se pravo glasa svugdje trebalo ujednačiti, onda je jasno da danas u tom području treba određena intervencija. SDP je svoj prijedlog zakona uputio prije nekoliko mjeseci, no danas smo se dogovorili na razini cijele oporbe da Saboru uputimo zahtjev da se provede rasprava o nejednakom pravu glasa na području Hrvatske, a onda da se zaključkom obveže Vladu da u roku od 60 dana Saboru uputi promjene izbornog zakona.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Pravo glasa na čitavom teritoriju Hrvatske mora vrijediti isto. I onaj tko je glasao u Osijeku, i onaj tko je glasao u Zagrebu, i onaj tko je glasao u Osijeku, i onaj tko je glasao u Splitu ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj mora imati isto pravo glasa. To danas nije slučaj. I nakon objave rezultata posljednjeg popisa stanovništva jasno je da Vlada mora intervenirati. Predsjednik Ustavnog suda ukazao je na problematičnost i doveo do toga da se nama danas prijeteći nad glavom nadvila mogućnost da se idući izbori uopće ne mogu održati. I posve mi je nejasno zašto Vlada ni u jednom trenutku, bilo premijer, bilo ministar uprave i pravosuđa, nije spremna javno reći da problem postoji i da ga je spremna rješavati. Zato smo mi iz oporbe odlučili u proceduru u Sabor uputiti ovakav zaključak i rasprava o tome će se održati. A onda će predstavnici Vlade i HDZ-a morati jasno i glasno pred javnošću reći što po tom pitanju planiraju napraviti jer bez poštenih izbora ne može biti ni poštene Vlade - reče Peđa Grbin dodavši da je na stolu čitav niz predloženih modela.

- SDP je još u lipnju uputio svoj prijedlog zakona. No ne želimo robovati onome što smo predložili, želimo da dođe do rješenja koje će osigurati da pravo glasa svugdje u Hrvatskoj vrijedi isto. To se može napraviti, to se mora napraviti. Sad je vrijeme za to. Prijedlog SDP-a je da se Hrvatska podijeli u šest izbornih jedinica, da sve izborne jedinice prate teritorijalni ustroj Hrvatske, da te izborne jedinice nemaju nužno isti broj mandata koji se u njima bira, ali da pravo glasa svugdje vrijedi jednako, i da se osigura neovisno tijelo, da se DIP-u da ovlast da nakon objave podatke iz popisa stanovništva svaki put napravi korekciju. A ta korekcija više ne bi bila uvjetovana političkim predispozicijama onih koji sudjeluju u prekrajanju izbornih jedinica već isključivo činjenicom koliko ljudi gdje živi. Sličan model ima SAD i ako nešto funkcionira u SAD-u ne vidim zašto ne bi funkcioniralo u Hrvatskoj - dodao je Grbin.

Nino Raspudić (Most) istaknuo je pak važnost sređivanja popisa birača jer, kako reče, svi znamo da je on neistinit, ne odgovara stvarnosti.

- I krajnji je trenutak da se u Hrvatskoj uvede dopisno e-glasanje kako bi se povećala participacija građana jer imamo jednu od najmanjih izlaznosti na izbore u demokratskom svijetu. Što se tiče modela izbornih jedinica, o tome se još vode razgovori. Nama se čini da je najpošteniji model da cijela Hrvatska bude jedna izborna jedinica, što bi pružilo najbolji preslik političke volje građana. No to ne znači da smo zatvoreni za ostale modele. Podsjetio bih da je za izbore 1990. Smiljko Sokol kreirao izborni zakon kako bi što više išao na ruku Savezu komunista Hrvatske koji se tada preimenovao u SDP, no ironija sudbine je bila da je to što je on kreirao za jednu partiju jako odgovaralo drugoj partiji koja je tada uzela većinu pa je HDZ u Saboru imao golemu većinu. Dakle, vrlo je opipljivo i to kreiranje jer kreiraš nekad odijelo za sebe, a na kraju će ga obući netko drugi. Tako da HDZ-u sad nije lako, pogotovo u ovoj situaciji kada mu i rejting kontinuirano pada, ali ono što moraju napraviti jest da moraju omogućiti da glas svakog građanina vrijedi jednako. Loptica je sad na njima - naglasio je Raspudić.

I Marijan Pavliček (HS) smatra da je najpošteniji i najpravedniji model da je Hrvatska jedna izborna jedinica, čime bi, kako reče, svi krajevi Hrvatske bili jednako zastupljeni. Istaknuo je i to da se i HS zalaže za uvođenje dopisnog glasanja.

- A treba otvoreno i ozbiljno razmišljati i o tome da se uvedu novčane kazne za one koji ne izlaze na izbore jer Hrvatska ima jednu najnižih stopa izlaznosti na izbore - izjavio je Pavliček.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Ivana Posavec Krivec (SD) smatra da je najpoštenije rješenje da se definira koliko će parlament imati zastupnika.

- Ne bježimo od činjenice da možda treba i smanjiti broj zastupnika te i vidjeti koliko će se birati zastupnika i onda ih rasporediti po broju birača izborne jedinice. Osnovni uvjet za to je urediti popis birača i granice postojećih izbornih jedinica ili definirati klizni broj izabranih zastupnika po izbornim jedinicama. Ako imamo postojeće izborne jedinice, onda ne možemo u svima birati jednak broj zastupnika, a ako u svim izbornim jedinicama biramo jednak broj zastupnika, onda ne možemo zadržati granice postojećih jedinica. Mi smo za uravnoteženje do kojeg moramo doći konsenzusom - reče Posavec Krivec.