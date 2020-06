Susjedi nakon ubojstva: Bila je to bezizlazna situacija, to ga je jako mučilo

Pucnjevi koje je majka čula na katu kuće u kojoj je bila s troje svoje unučadi dok su još spavala šokirali su je i prestrašili te vjerojatno u njoj pobudili zrno sumnje u najgore. Kada je sišla s kata, šokirala se prizorom koji ju je dočekao; na podu je vidjela svoju kćer M.M. (36), koja je, iako prostrijeljena, još davala znakove života te nešto dalje i godinu dana starijeg zeta D.M., koji je mrtav ležao sklupčan na podu.

Donedavno živjeli skladno

Epilog je to tragedije koja se dogodila danas ujutro, između sedam i osam sati, u središtu općine Cetingrad u Karlovačkoj županiji. Iako su djelatnici Hitne pomoći brzo došli na mjesto tragedije, mladoj ženi nije bilo spasa. Šok, bol, tuga, očaj i nevjerica proželi su potom sve sumještane Cetingrada koji su poznavali mladi bračni par, iza kojega je ostalo troje djece u dobi od 17, 11 i svega nekoliko godina.

Plač, jauk i vrisak očajne djece, roditelja i susjeda odjekivao je mjestom, nitko nije imao snage pojmiti zbog čega se ova tragedija morala dogoditi. Kako smo doznali, D. M. se rano ujutro dovezao svojim automobilom pred kuću supruginih roditelja, kamo se ona odselila prije nekoliko mjeseci s djecom. Pozvonio je i otvorila mu je suprugina majka koju je, navodno, pitao može li sa suprugom razgovarati nasamo. Kada je M. M. pristala na razgovor s ocem svoje djece, njena je majka otišla na kat kuće. Navodno su bili sami svega nekoliko trenutaka kada je D.M. u suprugu ispalio smrtonosni hitac, da bi odmah potom u prizemlju kuće presudio i sebi. Jesu li njihove obiteljske razmirice bile toliko nepremostive da otac svjesno odluči vlastitoj djeci oduzeti majku i oca, pokazat će istraga.

Susjedi s kojima smo razgovarali kažu da su godinama živjeli skladno, da su bili lijep mladi bračni par koji se poznaje od srednje škole. Živjeli su u njegovoj rodnoj kući četiri kilometra udaljenoj od mjesta tragedije i nitko nije mogao naslutiti nikakve razloge sukoba, s obzirom na to da nikada u javnosti nitko nije govorio o problemima u obitelji. Dapače, samo sve dobro; voljeli su se međusobno i imali su dva sina i kćer. Obitelj im je bila situirana, M. M. je radila kao medicinska sestra u Domu zdravlja u Slunju, a on je vodio vlastiti OPG i bavio se poljoprivredom, a bio je i član lokalnog lovačkog društva.

No nesuglasice su se pojavile i kulminirale početkom godine kada je žena s djecom napustila supruga i doselila se svojim roditeljima. D.M. je, doznajemo, od tada imao izrečenu i sudsku mjeru zabrane približavanja supruzi koja je i kobnoga dana bila na snazi.

Otkud mu oružje?

– Po saznanjima koje imam, suprug je prijavljivan zbog kaznenog djela obiteljskog nasilja; prijetnji i nasilja u obitelji prema supruzi, a taj se predmet vodi na Općinskom sudu u Karlovcu – kazao nam je Dubravko Skolan, zamjenik karlovačkog Županijskog državnog odvjetnika, koji vodi istragu s djelatnicima PU karlovačke. Točne motive tragedije, kazao je, utvrdit će istraga. Doznajemo i da je D.M., nakon prijave za obiteljsko nasilje, policija pregledala kuću te mu je oduzeto naoružanje pa se postavlja pitanje odakle mu vatreno oružje kojim je pucao.

Neslužbeno smo doznali i da su obiteljskim razmiricama i mogućim optuživanjima kumovale i, doduše, ne toliko česte situacije u kojima je D.M. znao popiti čašicu više. No u svoj toj situaciji pokojnom je D.M., kažu pak neki, najteže palo to što mjesecima, koliko je trajao sudski spor, nije mogao vidjeti svoju djecu. To ga je, dodaju, strašno mučilo i zato je to za njega bila bezizlazna situacija.