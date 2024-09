Sumnjiče se da su uzimali novac namijenjen zapošljavanju osoba sa zdravstvenim problemima

Pet osoba, zaposlenici i menadžeri poduzeća specijaliziranih za pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, našli su se na meti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Stuttgarta, po čijem je nalogu pretraženo više kuća, ali i prostorija poduzeća i raznih udruga. Pretrage su obavljene zbog sumnje u malverzacije s nekoliko projekata koji su se bavili potporama nezaposlenima, a spomenuti projekti bili su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Iz dokaza do kojih je EPPO do sada došao, tri poduzeća koja su pod istragom, od siječnja 2018. dobila su nekoliko navrata bespovratna sredstva koja su bila namijenjena projektima čiji je cilj bio pomoći nezaposlenim osobama koje imaju određene zdravstvene poteškoće da se zaposle. Sva bespovratna sredstva su djelomično financirana iz Europskog socijalnog fonda (ESF) i Europskog socijalnog fonda Plus (ESF+), a ukupni iznos koji je dodijeljen tvrtkama koje su sada pod istragom bio je veći od 6,6 milijuna eura. Petorica osumnjičenika, koji su bili menedžeri ili zaposlenici tvrtki koje su sada pod istragom, u zahtjevima za dobivanje više bespovratnih sredstava, prilagali su dokumente u kojima su bili navedeni netočni podaci o tome koliko točno ljudi radi na tim projektima.

Da se nešto sumnjivo događa s podjelom novca koji je bio namijenjen za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa zdravstvenim teškoćama, EPPO je doznao zahvaljujući anonimnoj prijavi djelatnika jednog od poduzeća koje se sada istražuje. U podnesenoj prijavi tvrdilo se da se na zaposlenike tvrtki radio pritisak te da ih se tražilo da potpišu obrasce u kojima se navodilo da su radili na određenim projektima, iako nisu. S obzirom na to u EPPO-u kažu da će se razmjeri te prakse, kao i pričinjena šteta utvrditi nakon što budu obavljene sve pretrage.

