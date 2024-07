Sumnjiče ih za pranje oko dva milijuna eura, a sada im blokirani stanovi, pašnjaci i Porsche

Njih je sedmero, USKOK ih sumnjiči da su preko sustava povezanih kompanija u zemlji i inozemstvu oprali gotovo dva milijuna eura, a sada je nekima od njih zagrebački Županijski sud na zahtjev USKOK-a blokirao imovinu po Hrvatskoj. "Mozak" ove operacije je, po USKOK-u Domagoj Sedlić, poduzetnik koji je u svibnju uhićen zbog sumnje da je godinama predvodio zločinačko udruženje koje je organiziralo proizvodnju marihuane i to tako da je to kamuflirao legalnom proizvodnjom industrijske konoplje. Osim Sedlića, u zadnjoj priči koja se odnosi na pranje novca i utaju poreza još je osumnjičen i Filip Romić, koji je nedavno bio uhićen pa pušten nakon što je ispitan jer ga se povezivalo sa zločinačkom organizacijom Nenada Petraka.

Uglavnom, USKOK Sedlića sada sumnjiči za pranje novca kroz dobro osmišljeni lanac lažnih tvrtki, a radi li se tu o novcu zarađenom na drogi, za sada još nije utvrđeno. No sud je sada blokirao imovinu vrijednu skoro 400.000 eura i to Sedlićevoj suosumnjičenici Marini Krivić, koja je po istražiteljima, kako se sumnja, bila ona koja je provodila operaciju pranja novca jer je među ostalim bila zadužena i za podnošenje prijava PDV-a. Osim njoj imovina je blokirana i s njom povezanim osobama te Zoranu Tuleziju i dvjema tvrtkama.

Što se tiče Marine Krivić i dvije osobe koje su s njom povezane, blokirani su im pašnjaci na Pagu te njezina kuća u Bjelovaru. Tuleziju je pod blokadom stan u Bjelovaru te Porsche, dok su dvjema tvrtkama blokirani stan u Supetru na Braču te dva poslovna prostora u Bjelovaru. Blokade su napravljene kao privremene mjere osiguranja imovine koja je stečena kaznenim djelom, a ukupna vrijednost spomenutih nekretnina je 391.572 eura.

POVEZANI ČLANCI:

Inače, Sedlić se sumnjiči da je osmislio način pranja novca, te da je to radio u sklopu zločinačkog udruženja u koje je uvukao i druge. Marina Krivić je bila zadužena za podnošenje prijava PDV-a, dok je kako sumnja USKOK, Jelena Kremeček Ćuruvija, bila zadužena za vođenje knjigovodstva tvrtki s područja Bjelovara, od kojih su neke bile u Sedlićevom vlasništvu, dok su u nekima drugi osumnjičenici bili direktori. Prema sumnjama USKOK-a, Sedlić i ostali su preko tog lanca tvrtki lažno prikazivali da međusobno obavljaju razne poslove, a to je poslužilo onda za umanjivanje poreznih obveza, odnosno izvlačenje novca koji se potom ulagao u kriptovalute. Potom su novac prebacivali na račune off shore tvrtki. USKOK sumnja da su takvim "poslovanjem" osumnjičenici oprali nešto manje od dva milijuna eura, dok je proračun RH oštećen za oko 700.000 eura.

U shemi izvlačenja novaca, kako se sumnja, Marina Krivić i Jelena Kremeček Ćuruvija, novac su izvlačile i preko neoporezivih primitaka za radnike i troškova prehrane. Kada bi novac radnicima bio isplaćen, oni bi ga vraćali vlasnicima tvrtke. USKOK sumnja i da je Kremeček Ćurivija tijekom rujna i prosinca 2021. prvo 200.000, a zatim i 700.000 eura prebacila na račune dvije austrijske tvrtke. Kasnije je utvrđeno da bjelovarske tvrtke s čijih je računa taj novac prebačen, s austrijskima nisu imali nikakav poslovni odnos. No te su isplate pomogle da se tvrtkama iz Bjelovara umanji porezna obveza.

FOTOGALERIJA Od auta ništa nije ostalo: U teškoj nesreći vatrogasci rezali krov da izvuku unesrećene

Što se tiče Marine Krivić, ona se sumnjiči da je u rujnu 2021. sa Sedlićevog računa u Beogradu podigla oko 100.000 eura, koje je on prethodno na njega uplatio. Potom je tih 100.000 eura prebacila na svoj račun kojeg je imala otvoren u jednoj banci u Srbiji, a tim manevrom se, kako se sumnja, skrivalo porijeklo novca te da je izvučen iz jedne od Sedlićevih tvrtki. Marina Krivić se sumnjiči i da je nezakonito izvučenim novcem kupovala nekretnine po Hrvatskoj jer je među ostalim 2022. imala i tvrtku za nekretnine. Za 200.000 eura je među ostalim kupila poslovne prostore u Bjelovaru, koji su joj sada blokirani, kao i pašnjaci na Pagu

Što se pak tiče Sedlića i sumnji povezanih s drogom, zbog čega je od svibnja u istražnom zatvoru, s njim je tada osumnjičeno još devet osoba. Među njima je i Tripo Ivović, navodni pripadnik škaljarskog klana, jednog od mafijaških klanova Crne Gore. Njih se sumnjiči da su se od početka 2021. do 22. svibnja 2024. s više, za sada nepoznatih osoba udružili u zločinačko udruženje radi kontinuiranog uzgoja, proizvodnje, skladištenja i daljnje prodaje velikih količina marihuane i industrijske konoplje, kako u Hrvatskoj tako i diljem EU. USKOK sumnja da su industrijsku konoplju tretirali nanošenjem zabranjenih polusintetskih kanabinoida i tako ju dorađivali kao drogu.

POVEZANI ČLANCI:

Ivović se sumnjiči da je s još jednom osobom osnovao tvrtku koju su potom registrirali kao tvrtku, koja se barem na papiru, bavila uzgojem bilja koje se upotrebljava u farmaciji, ali i uzgojem raznog drugog aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja. Osim toga, sumnjiče se da su prostore za uzgoj i proizvodnje droge osigurali u Đakovu te da nabavili preparate, sjemenke, sadnice i opremu za uzgoj i proizvodnju droge. Tu su opremu, kako se sumnja instalirali u jednoj hali te su druge osumnjičenike, ali i nepoznate osobe angažirali da rade na uzgoju, daljnjem prijevozu, skladištenju, preprodaji... USKOK ih sumnjiči da su tako proizveli najmanje 300 kilograma marihuane.

Potom su se dogovorili i da izrade više strojeva koje su se koristili u preradi industrijske konoplje u marihuanu. Kada se posao "zahuktao" sumnja se da su osumnjičenici u halama u Đakovu te prostorijama jedne tvrtke u Bjelovaru proizveli najmanje 700 kilograma konoplje na koju su nanijeli zabranjene polusintetske kanabinoide. Dio osumnjičenika tereti se i da je osobi iz Slovenije predao 116 kilograma konoplje te najmanje jedan stroj za proizvodnju droge. Sukladno dogovoru, tako proizvedenu drogu su skrivali te je osobno ili preko raznih tvrtki nudili na prodaju i prodavali kupcima u Hrvatskoj i drugim državama članicama EU. U pretragama je u svibnju bilo zaplijenjeno i oko 1,5 tona cvijeta industrijske konoplje.

>> VIDEO Novi incident u prenoćištu u centru Zagreba: 'Mjesecima ne spavam'