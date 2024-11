Šume priznale pogrešku, ‘olujni’ trupci ipak jeftiniji

Hrvatske šume ipak su popustile drvoprerađivačima. Nakon što su vodstvo državne tvrtke, na čelu s Nediljkom Dujićem, mjesecima prozivali i tvrdili da stvara gubitke za obje strane ne spuštajući cijenu za hrastove trupce nastale nakon oluja koje su potukle slavonske šume 2023., Hrvatske šume priznale su da moraju smanjiti štetu i da su se odlučile na prodaju dodatnih količina. No priliku neće imati svi, već samo ugovorni kupci koji ulaze u skupinu onih s kojima se zaključuju godišnji ugovori, i to samo oni koji su već iskoristili maksimalnu količinu sirovine koju mogu kupiti prema režimu utvrđenim tzv. Pismom razumijevanja, odnosno po povoljnijim cijenama od tržišnih. Na natječaju objavljenom na internetskim stranicama Hrvatskih šuma, tvrtke koje zadovoljavaju uvjete mogu se prijaviti do 15. prosinca i otkupiti 10 posto dodatne količine trupaca.

Prema podacima iz Hrvatskih šuma, do sada su zaprimljeni zahtjevi 35 tvrtki, dok je godišnje ugovore za poseban režim kupnje na temelju natječaja za 2024. sklopio ukupno 451 kupac. No velik dio njih bio je proteklih mjeseci nezadovoljan jer se, kako su tvrdili, učestalo događalo da u količinama iz redovne sječe i standardne kvalitete dobiju i trupce lošije kvalitete koji su nastali nakon oluje. Zasad nema informacija o procjenama koliko bi trupaca iz ove “izvanredne” serije moglo biti na kraju i prodano u ovoj posebnoj ponudi, koja je, prema objavljenom pozivu Hrvatskih šuma, jednokratna i isporuke će se realizirati do kraja 2024. Drvoprerađivači su i prije ljeta počeli upozoravati da se ta sirovina ne prodaje, da nije dobro tretirana i skladištena, te su upozoravali i tražili reakciju resornog Ministarstva poljoprivrede tvrdeći da to drvo gubi na vrijednosti. Zbog krize koja je sve izraženija na njihovu tržištu cijene za sirovinu iz ove kategorije za njih su bile neprihvatljive, iako je među njima bilo dosta onih koji su zainteresirani kupiti je, ali samo po povoljnijoj cijeni. Hrvatske šume ustrajale su sve ovo vrijeme na tržišnoj cijeni i prodaji na licitacijama, a proizvođači su bili uporni u svojim zahtjevima, tvrdeći da na licitacijama zapravo uopće nema prodaje ove “izvanredne” količine trupaca.

“Ove je godine putem licitacija prodano 126 tisuća kubnih metara trupaca hrasta po prosječnoj cijeni od 366,52 eura po kubnom metru”, odgovorili su iz Uprave Hrvatskih šuma na upit o prodaji trupaca nastalih nakon oluje. Od prodaje tih trupaca ostvareno je, prema podacima Hrvatskih šuma, više od 46 milijuna eura prihoda.

GALERIJA Jeste li znali da Hrvatska ima svoj 'Kineski zid'? Prolazi kroz cijeli poluotok, visok je do devet metara