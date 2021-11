Suđenje zbog obračuna pred Esplanadom: Petrač ne želi da se protiv Sliška vodi kazneni postupak

Iako je Hrvoje Petrač (66) nedugo nakon što ga je Vjeko Sliško (32) prije dvije godine s dva udarca u glavu nokautirao ispred hotela Esplanada te ga potom iscipelario i pobjegao dao iskaz policiji i državnom odvjetništvu u kojem je opisao dinamiku cijelog sukoba, a dijelom kojeg je kasnije protiv Sliška i podignuta optužnica, u srijedu je u sudnici zagrebačkog Općinskog kaznenog suda rekao kako se uopće ne sjeća da je davao taj iskaz. I ne samo to, nego je na suđenju, koje se već godinu i pol konstantno odgađa, što zbog neurednih dostava poziva, što zbog situacija povezanih s pandemijom Covida-19, a koje je u srijedu napokon započelo, izjasnio kako on uopće ne želi da se protiv Vjeke Sliška vodi kazneni postupak.

Podsjetimo, Vjeku Sliška, inače sina Marka Sliška koji je ubijen 2003. i nećaka „kralja poker aparata“ Vjeke Sliška koji je ubijen 2001. se optužnicom tereti da je 12. listopada 2019. oko 22,25 sati ispred Esplanade prišao Hrvoju Petraču i rekao mu:

- Zapamti ovo lice, rekao sam ti zapamti ovo lice! Ja sam Vjeko Sliško, ubit ću te!

Tužiteljstvo tvrdi da su te riječi kod Petrača izazvale strah i dovele do njegove obrambene reakcije, odnosno da je on Sliška udario šakom u glavu, na što mu je Sliško uzvratio. Dva ga je puta udario šakom u glavu, a Petrač je pao na tlo, gdje ga je Sliško, tvrdi se u optužnici udario prvo sedam puta, da bi potom zastao te ga još jednom udario. Uslijed svega toga, Petrač je teže ozlijeđen jer je imao više podljeva, slomljene mu je lijeva potkoljenica te je iščašio zglob. Sve su snimile i nadzorne kamere, a snimka je objavljena i na internetu. Sliško je nakon događaja pobjegao, da bi se dva dana kasnije sam došao pred policijsku postaju i predao se policiji. Završio je u pritvoru u kojem je proveo mjesec dana, a istog dana kada je iz njega izašao protiv njega je podignuta optužnica zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda i prijetnji Hrvoju Petraču. Tužiteljstvo traži kaznu zatvora u trajanju od 14 mjeseci, ali pitanje je što će se sad dalje dokazati u postupku s obzirom na pomirbeni svjedočki iskaz koji je Petrač dao u srijedu.

- Ne postavljam nikakav imovinsko-pravni zahtjev i ne potražujem ništa od okrivljenika niti sam zainteresiran da se protiv njega vodi kazneni postupak – kazao je na početku. Potom je govorio kako se te večeri kada se dogodio incident slabo sjeća jer je dobio potres mozga, te da je većinu onoga što danas i zna saznao tako da je pogledao snimku koju je netko postavio na YouTube.

- Pretpostavljam da sam ga udario nakon što me vjerojatno uvrijedio. Tada pred Esplanadom sam prvi put vidio Vjeku Sliška, nisam niti znao da je to on. Izišao sam iz automobila maknuti stupić da parkiram auto i vidio sam gore čovjeka da stoji 20 metara dalje na prilaznom putu prema ulazu u hotel. Dok sam se vrtio oko automobila on se spustio prema meni, a ja mu se prije toga nisam obraćao. Mogu samo zaključiti da me iz nekog razloga uvrijedio pa da sam ga udario – kazao je u svom relativno kratkom svjedočkom iskazu Petrač koji je, kad mu je sutkinja počela čitati kako je u svom iskazu koji je dao nakon događaja ipak detaljnije opisivao što se dogodilo, rekao kako se ne sjeća da je davao taj iskaz.

Što se samog Vjeke Sliška tiče, on se na početku suđenja izjasnio kako se ne osjeća krivim za ono što mu se optužnicom stavlja na teret.