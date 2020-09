Tučnjava pred Esplanadom: Petrač nije došao svjedočiti o sukobu sa Sliškom

Hrvoje Petrač u ponedjeljak se nije pojavio na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu gdje je trebao svjedočiti u postupku protiv Vjeke Sliška, koji je optužen da mu je prijetio te ga teško ozlijedio. Riječ je o incidentu koju se dogodio u studenom lani pred Esplanadom kada su se njih dvojica sukobila.

Dostava poziva za Petrača je bila neuredna, a Sliškova obrana traži da se on kao oštećeni sasluša prije no što se saslušaju drugi svjedoci. Ponovo je pozvan na raspravu u listopadu za kada je predviđen nastavak suđenja. Vjeko Sliško sin je Marka Sliška koji je ubijen 2003. te nećak Vjeke Sliška koji je ubijen 2001. Prema optužnici, tereti ga se da je 12. listopada 2019. u 22.25 ispred Esplanade prišao Petraču, kojem je rekao:

- Zapamti ovo lice, rekao sam ti zapamti ovo lice! Ja sam Vjeko Sliško, ubit ću te!

Tužiteljstvo tvrdi da su te riječi kod Petrača izazvale strah i dovele do njegove obrambene reakcije, odnosno da je on Sliška udario šakom u glavu, na što mu je Sliško uzvratio. Dva ga je puta udario šakom u glavu, a Petrač je pao na tlo, gdje ga je Sliško, tvrdi se u optužnici udario prvo sedam puta, da bi potom zastao te ga još jednom udario. Uslijed svega toga, Petrač je teže ozlijeđen jer je imao više podljeva, slomljene mu je lijeva potkoljenica te je iščašio zglob. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se Slišku izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od godine i dva mjeseca.

Ispitan tijekom istrage Sliško je porekao to za što ga se tereti te je ispričao da je tog dana došao do Esplanade jer je išao na jednu rođendansku proslavu.

- Svoj sam automobil parkirao odmah na ulazu, a kada sam ulazio u Esplanadu obratio mi se jedan gospodin. On je također bio parkiran pred ulazom no na donjem prilazu. Prigovorio mi je nešto oko parkiranja. Istodobno smo krenuli jedna prema drugome, a ja sam želio to razjasniti. Dok smo hodali jedan prema drugome, smiješili smo se jedan drugome. Rukovali smo se i ja sam se predstavio. Netočno je da sam mu prijetio. On me pitao znam li tko je on, a ja njega poznajemo li se mi. Predstavio sam mu se imenom i prezimenom, a on me udario šakom u bradu. On je stariji od mene, no otprilike smo iste visine i konstitucije. Nisam ga imao namjeru udariti, to je bilo u samoobrani. Ne sjećam se koliko sam ga puta udario dok je stajao, a koliko kad je pao. Čim sam ga onesposobio, pobjegao sam. Krivo mi je što je tako ispalo, ali nisam ništa kriv. Cijeli taj sukob trajao je 10 sekundi - branio se Sliško tijekom istrage.

Dodao je da Petrača ne poznaje, osim iz medija.

Cijeli su događaj snimile i nadzorne kamere, a Petrač je tijekom istrage, incident opisao drugačije od Sliška. Kazao je da je išao prema svom vozilu kada je Sliško s vrha stepenica počeo mahati rukama.

- U tom trenutku on je meni bio nepoznata osoba, a kako je mahao rukama mislio sam da me nešto hoće pitati. Čim sam mu prišao, zaprijetio mi je riječima koje se navode u optužnici. Zbog načina na koji je pomaknuo ruku, pomislio sam da poseže za oružjem pa sam ga instinktivno udario šakom u glavu, nakon čega smo međusobno počeli izmjenjivati udarce. No to ne mogu točno opisati jer sam prilikom pada na tlo izgubio svijest - kazao je Petrač u istrazi.