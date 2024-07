Sudarili se biciklistkinja i biciklist: Ona je ozlijeđena, a on kažnjen. Završili su na sudu

Biciklist i biciklistica sudarili su se u svibnju u Zagrebu. Žena je u nesreći teško ozlijeđena, a muškarac je osuđen na šest mjeseci uvjetnog zatvora i plaćanje 337 eura troškova kaznenog postupka. Prema presudi, muškarac je vozio bicikl sjevernim nogostupom Zagrebačke avenije u smjeru istoka te je vozačicu počeo pretjecati s lijeve strane.

Došlo je do sudara u kojem je žena zadobila ozljede u vidu krvnog podljeva na nosu, višeivernog prijeloma lijeve nadlaktične kosti s pomakom ulomaka, oguljotine na hrptovima obje šake i u području ručnog zgloba, iščašenja druge kosti doručja desne šake te kontuzijskog biljega na lijevom koljenu, stoji u presudi, kako prenosi portal Danica.

Muškarac se na sudu bratio kako je, pri pretjecanju, dva puta viknuo "pazi". Optužio je biciklisticu da je imala slušalice te ga nije čula. Ona je to demantirala te je kazala kako joj je jedna slušalica bila zataknuta za uho. "Ne sjećam se na koji je točno način došlo do kontakta između nas. Neposredno prije naleta čula sam uzvik 'pazi', ali nisam znala što bi to značilo i što moram učiniti”, svjedočila je.

Prometni vještak je istaknuo kako je bicikl bio tehnički neispravan jer nije imao zvonce, a uzvik “pazi” u takvim slučajevima ništa ne znači. Presuda je nepravomoćna i biciklist se na nju može žaliti.