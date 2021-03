Sudac iz Osijeka: Sve smo rekli odlukama i potvrdom optužnice. U Dubaiju sam bio, ali ne s Mamićem

Nakon što je Zdravko Mamić u žustroj presici iz Mostara kazao kako je županijskim sucima u Osijeku dao pola milijuna eura, za što govori da ima i svjedoke, oglasili su se spomenuti suci, negirajući takve navode.

- Nemam komentara, stvarno! Mi smo rekli sve u svojoj odluci: potvrdili smo drugu optužnicu i odredili istražni zatvor. U Dubaiju jesam bio, ali ne s njim, zet mi je tamo radio kao liječnik – kratko nam je rekao Zvonko Vekić.

- Neću ništa reći, nemam volje ni želje da se suočavam s njim na taj način, dodaje.

- Efikasnost provedenog postupka, kvaliteta napisane odluke i činjenica da je odluka potvrđena na Vrhovnom sudu, dovoljno govori o utemeljenosti njegovih navoda. Nemam volje i želje suočavati se s njim na toj razini – rekao je, pak, Darko Krušlin, koji je Mamiće i osudio.

Predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban nije htio ništa komentirati, poručivši kako mora na miru sve još jednom preslušati.

- Samo se nadam da će se sve što je rečeno istražiti i da će se utvrditi što je od toga istina, a što nije - dodao je Vrban.

Podsjetimo, na današnjoj presici Zdravko je Mamić spominjao i nogometaše Luku Modrića i Dejana Lovrena te kazao za njih da su bili suučesnici, a oštro se osvrnuo i na hrvatsko pravosuđe, točnije na mito koje je davao sucima Županijskog suda u Osijeku.

VIDEO: Zdravko Mamić o sucima

- Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku. Njemu sam dao preko 500.000 eura za suce Krušlina i Kvesića. Bio je u mojoj kući na Tuškancu. Bio je sa nekim svojim sucima šest puta u BiH kod mene. Ja imam svjedoke za sve to. Bio je sa svojom prijateljicom kod mene. Predao sam mu opet u prisustvu nekih ljudi i moje žene novac za to i to.

- Moram vam reći da sam ranije govorio o šest inkriminiranih sudaca. Onda sam odustao, želio sam poštivati hrvatske institucije. Moj odvjetnik Miljević je već nudio suradnju hrvatskom državnom odvjetništvu i USKOK-u. Spreman sam podvrgnuti se detektoru laži. Ne znam više što da napravim. I 8. listopada prošle godine sam poslao svoju snimku sa svime ovime što sam vam danas rekao. Ti isti ljudi, Krušlin i Vekić se i danas časte i idu na utakmice Dinama i u Plavom salonu, na mom radnom mjestu, pjevaju 'Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine', govori.