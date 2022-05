Sud u Njemačkoj odlučio: Nema pušenja tijekom radnog vremena, samo tijekom pauze

Sud u njemačkoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadna Pomeranija odlučio je da poslodavci nisu dužni svojim zaposlenicima dati pauze za pušenje. U odluci suda od 29. ožujka 2022. godine je navedeno kako takvi prekidi u radu nisu opravdani, piše Fenix magazin.

Naime, riječ je o slučaju logističke tvrtke u Rostocku, koja ima sjedište u morskoj luci. Tvrtka obrađuje velike količine drva i proizvoda od drveta te zbog toga imaju zabranu pušenja u cijelom prostoru morske luke.

Pušenje je izričito dopušteno samo u za to određenim prostorima (prostorima za pušenje). Na to se žalilo radničko vijeće, no sud smatra kako naredba poslodavca da njegovi zaposlenici smiju pušiti samo u pauzama predviđenim kolektivnim ugovorom ne podliježe pravu suodlučivanja radničkog vijeća. Po njima, pravo na suodlučivanje podrazumijeva način na koji zaposlenici zajedno žive i rade u poduzeću.

Zakon o radnom vremenu (ArbZG) kaže: Zaposlenici koji rade do devet sati dnevno imaju pravo na odmor od 30 minuta tijekom smjene. Ako rade više od devet sati, imaju pravo na pauzu od 45 minuta.

Upravo to vrijeme pušači mogu iskoristiti za pušenje. Ne postoji zakonska regulativa za prekid rada za redovite stanke za pušenje. To znači da ako na poslu nisu propisane pauze za pušenje, morate se suzdržati od pušenja do svoje pauze, na kojoj možete raditi što želite.

Budući da poslodavac ima obvezu zaštite prava nepušača u tvrtki, on može zabraniti pušenje tijekom radnog vremena na radnom mjestu. Međutim, većina šefova prihvaća da pušači uzimaju nekoliko pauza tijekom radnog vremena kako bi zapalili cigaretu. Međutim, prema zakonu o radu pauze za pušenje moraju se nadoknaditi. Radno vrijeme je sukladno tome duže.