Stručnjak za sigurnost: Organi životinje sugeriraju prijetnju, no pošiljka nije nužno povezana s Rusijom

Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu, ali i drugim europskim gradovima, danas je zaprimilo sumnjivu pošiljku koju su odmah predali MUP-u. U paketu karakteristične boje i mirisa nalazile su se životinjske oči, izvijestio je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko.

Pošiljke poslane s iste adrese stigle su i u ukrajinska veleposlanstva u Španjolskoj, Mađarskoj, Nizozemskoj, Italiji i Poljskoj, kao i nekim generalnim konzulatima. MUP poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a postupanje je za Dnevnik.hr pobliže objasnio stručnjak za sigurnosti Tonći Prodan.

On kaže da će se na omotnicama tražiti određeni tragovi. "To mogu biti biološki tragovi, neki drugi tragovi, poseban rukopis, posebni načini izvršenja - modus operandi posebnih skupina ili grupa koje to rade na takav način" smatra stručnjak. Ustvrdio je kako će zasigurno uslijediti suradnja policija zemalja u kojima se ovaj incident dogodio.

''Nekakve oči ili organ bilo koje životinje na neki način sugerira prijetnju. Ne moraju to nužno biti nekakve skupine koje bi bile upravljane ili dirigirane iz Rusije, to mogu biti mentalno poremećene osobe ili neke treće skupine koje imaju određene druge interese'' rekao je Prodan.